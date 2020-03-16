كورونا: وزارة العدل تؤكد اتخاذها كافة التدابير الوقائية على مستوى المؤسسات التابعة لها

وأوضحت الوزارة في بيان لها بأنها "تفاجأت بخطاب رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الموجه الى وزير العدل حافظ الأختام, يطلب منه اتخاذ إجراءات وقائية لتجنب انتشار وباء الكورونا وهو الخطاب الذي تداولته وسائل الإعلام".
وأضاف نفس المصدر بأن "ما يطلبه رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين يدخل في صميم مهام السلطات العمومية التي ما فتئت منذ بروز هذا الوباء باتخاذ كافة الاحتياطات الوقائية المتاحة في سبيل الحفاظ على الصحة العمومية للمواطنين لتجنيبهم عدوى هذا الوباء".
وتابع البيان في هذا السياق بأن وزارة العدل "تبلغ رئيس الاتحاد الوطني للمحامين أن قطاع العدالة وعلى غرار قطاعات الدولة الأخرى, قد اتخذت كافة التدابير الوقائية باستعمال جميع الوسائل المتوفرة للحفاظ صحة المتقاضين والمواطنين الوافدين على الجهات القضائية و المؤسسات العقابية لطلب الخدمة العمومية وذلك في جو تسوده السكينة والطمأنينة والاستقرار, ضمانا للسير الحسن للمرفق العمومي".
وخلص البيان الى أنه "تم تبليغ رؤساء الجهات القضائية و المؤسسات العقابية بتعليمة الوزر الأول المؤرخة في 09 مارس 2020, لتنفيذ النظام الوطني للوقاية من وباء الكورونا و الحيلولة دون انتشاره".