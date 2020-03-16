Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

كورونا: وزارة العدل تؤكد اتخاذها كافة التدابير الوقائية على مستوى المؤسسات التابعة لها

  أدرج يـوم : الإثنين, 16 آذار/مارس 2020 18:17     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 29 مرات
كورونا: وزارة العدل تؤكد اتخاذها كافة التدابير الوقائية على مستوى المؤسسات التابعة لها

الجزائر- أكدت وزارة العدل يوم الاثنين بأنها اتخذت "كافة التدابير الوقائية" للحفاظ على صحة المتقاضين والمواطنين الوافدين على الجهات القضائية و المؤسسات العقابية لطلب الخدمة العمومية وذلك تجنبا لانتشار فيروس كورونا.

وأوضحت الوزارة  في بيان لها بأنها "تفاجأت بخطاب رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الموجه الى وزير العدل حافظ الأختام, يطلب منه اتخاذ إجراءات وقائية لتجنب انتشار وباء الكورونا وهو الخطاب الذي تداولته وسائل الإعلام".

وأضاف نفس المصدر بأن "ما يطلبه رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين  يدخل في صميم  مهام السلطات العمومية التي ما فتئت منذ بروز هذا الوباء باتخاذ كافة الاحتياطات الوقائية المتاحة في سبيل الحفاظ على الصحة العمومية للمواطنين لتجنيبهم عدوى هذا الوباء".

وتابع البيان في هذا السياق بأن وزارة العدل "تبلغ رئيس الاتحاد الوطني للمحامين أن قطاع العدالة وعلى غرار قطاعات الدولة الأخرى, قد اتخذت كافة التدابير الوقائية باستعمال جميع الوسائل المتوفرة للحفاظ  صحة المتقاضين والمواطنين الوافدين على الجهات القضائية و المؤسسات العقابية لطلب الخدمة العمومية  وذلك في جو تسوده السكينة والطمأنينة والاستقرار, ضمانا للسير الحسن للمرفق العمومي".

وخلص البيان الى أنه "تم تبليغ رؤساء الجهات القضائية و المؤسسات العقابية بتعليمة الوزر الأول المؤرخة في 09 مارس 2020, لتنفيذ النظام الوطني للوقاية من وباء الكورونا و الحيلولة دون انتشاره".

آخر تعديل على الإثنين, 16 آذار/مارس 2020 18:48
كلـمات مفتـاحيــة :
كورونا: وزارة العدل تؤكد اتخاذها كافة التدابير الوقائية على مستوى المؤسسات التابعة لها
  أدرج يـوم : الإثنين, 16 آذار/مارس 2020 18:17     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 29 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.03.16

الباحثون يسابقون الزمن لايجاد علاج كورونا والكشف عن أول جرعة من اللقاح التجريبي

20.03.16

منح الاشهار لصحيفتي "البلاغ" و "البلاغ الرياضي": توضيحات المؤسسة الوطنية للاتصال و النشر…

20.03.16

رزيق: وزارة التجارة بإمكانها التدخل لتسقيف الأسعار عند الضرورة القصوى 

20.03.16

وزير العمل يستقبل رئيس الاتحاد الجزائري لزارعي القوقعة وضعاف السمع

20.03.16

تدمير سبع قنابل تقليدية الصنع بالجلفة وسطيف وتوقيف عنصر دعم للجماعات الإرهابية بتبسة

20.03.16

فيروس كورونا: تعليق الرحلات الجوية من وإلى خمس دول عربية ابتداء من الثلاثاء

الأكثــر قـراءة

20.03.12

فيروس كورونا: الرئيس تبون يأمر بإغلاق المدارس والجامعات ومؤسسات التكوين والتعليم المهنيين

20.03.10

وزير الداخلية: جهات أجنبية تدعم عناصر معروفة تسعى إلى تهديم الجزائر 

20.03.10

رئيس الجمهورية يترأس اجتماعا لتقييم الوضع الاقتصادي للبلد

20.03.12

فيروس كورونا: تسجيل حالة إصابة جديدة مؤكدة و ثاني وفاة

20.03.12

مذكرة تفاهم مرتقب توقيعها بين وزارة الطاقة ومبادرة "ديزرتيك" أبريل المقبل

20.03.13

فيروس كورونا: الخطوط الجوية الجزائرية تعلق مؤقتا رحلاتها من وإلى فرنسا وإسبانيا