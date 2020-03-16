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فيروس كورونا: وزارة العمل تدعو إلى الالتزام بجملة من الإجراءات للوقاية من تفشي الوباء

  أدرج يـوم : الإثنين, 16 آذار/مارس 2020 18:12     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 130 مرات
فيروس كورونا: وزارة العمل تدعو إلى الالتزام بجملة من الإجراءات للوقاية من تفشي الوباء

الجزائر- دعت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي, الهيئات التابعة للقطاع ,إلى الالتزام , بجملة من الإجراءات الرامية إلى الوقاية من خطر تفشي فيروس كورونا المستجد, من بينها التوقف عن استدعاء المرضى خاصة في إطار المراقبة الطبية , حسب ما أفاد به بيان للوزارة يوم الاثنين.

وطالبت ذات الوزارة بوضع"خلية متابعة على المستويين المركزي و اللامركزي", وتفعيل نظام " المراقبة الطبية عن بعد" وكذا توقيف استقبال المدارس المتخصصة والروضات للأطفال , إلى جانب توقيف استدعاء المرتفقين عامة إلا للضرورة القصوى وتوقيف الدورات والدروس التكوينية الحضورية بالنسبة للهيئات التي تقووم بذلك (INT.INPRP.OPREBATPH PRESTIMED.ESSS).

وفي سياق متصل, شددت وزارة العمل على ضرورة " تأجيل كل التظاهرات والدورات و الجلسات والملتقيات وتنظيم الدخول إلى قاعة الانتظار بالقدر الذي يسمح بوجود مسافة بين المنتظرين حيث لا يتجاوز عددهم خمسة أشخاص في القاعة الانتظار, علاوة على ترك مسافة متر واحد على الأقل بين العمال و المرتفقين وتقليل قدر الإمكان من الاحتكاك و تفادي المصافحة.

وبخصوص ,ضمان نظافة محيط العمل, أكدت الوزارة على أهمية "توفير وسائل التنظيف في أماكن العمل وجعلها في متناول المستخدمين و السهر على نظافة محيط العمل بماء جافيل يوميا وتهوية أماكن العمل وقاعات الانتظار خاصة, مع توفير الأقنعة الطبية الواقية للمستخدمين سيما المكلفين باستقبال المرتفقين , فضلا عن توفير مستلزمات الحماية للعاملين في المراقبة و المصالح الطبية والشبه طبية و العلاج ومرافقة المرضى".

آخر تعديل على الإثنين, 16 آذار/مارس 2020 19:52
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فيروس كورونا: وزارة العمل تدعو إلى الالتزام بجملة من الإجراءات للوقاية من تفشي الوباء
  أدرج يـوم : الإثنين, 16 آذار/مارس 2020 18:12     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 130 مرة   شارك

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