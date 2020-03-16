Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

فيروس كورونا: حزب جبهة التحرير يدعو إلى الالتزام بالتوجيهات الخاصة بمواجهة الوباء

  أدرج يـوم : الإثنين, 16 آذار/مارس 2020 17:40     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 53 مرات

الجزائر- دعا حزب جبهة التحرير الوطني, إلى ضرورة الالتزام بالتوجيهات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا بعيدا عن الاستخفاف واللامبالاة, والتحلي بالحيطة والحذر لتجنب انتشاره من خلال التكامل مع جهود السلطات العمومية لحماية الجزائر من أخطار الفيروس, حسب ما أفاد به, يوم الاثنين, بيان للحزب.

وأوضح المصدر أن الحزب "يدعو مناضليه في جميع جهات البلاد ومن خلالهم كل المواطنين, إلى الالتزام بالتوجيهات الخاصة بمواجهة هذا الداء بعيدا عن الاستخفاف واللامبالاة, والتحلي بالحيطة والحذر لتجنب انتشار الفيروس, والمساهمة بحملات توعية واسعة تتناسب ما تهديدات الوباء".

كما يدعو إلى التكامل مع جهود السلطات العمومية في التجند والوعي لحماية الجزائر من أخطار هذا الفيروس.

وإذ يتثمن الحزب كل الاجراءات الاحترازية والوقائية ضد تفشي فيروس كورونا, فإنه يدعو إلى "وجوب التعامل مع هذا الداء, بما تتطلبه مواجهته من جدية ومسؤولية, وما تقتضيه من الابتعاد قدر الإمكان عن التجمعات والاكتظاظ والاحتكاك, لأن الأمر يتعلق بصحة المواطنين وحياتهم".

ودعا حزب جبهة التحرير الوطني في هذا السياق, مناضليه إلى "التجند والمساهمة إيجابيا لمواجهة هذا الداء بكل الوسائل الممكنة", معربا في نفس الوقت عن "تثمينه للإجراءات الملموسة التي باشرتها الحكومة التزاما بتوجيهات رئيس الجمهورية لحماية الصحة العمومية ومواجهة انتشار فيروس كورونا في الجزائر".

آخر تعديل على الإثنين, 16 آذار/مارس 2020 17:43
كلـمات مفتـاحيــة :
فيروس كورونا: حزب جبهة التحرير يدعو إلى الالتزام بالتوجيهات الخاصة بمواجهة الوباء
  أدرج يـوم : الإثنين, 16 آذار/مارس 2020 17:40     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 53 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.03.18

فيروس كورونا: وزارة التجارة تدعو المواطنين للتبليغ عن تجاوزات التجار

20.03.18

مدور: "من غير المنطقي الحديث عن موسم أبيض"

20.03.18

فيروس كورونا: مجلس الدولة يقرر تفعيل جملة من الترتيبات

20.03.18

أولياء التلاميذ: تقديم العطل المدرسية و الجامعية قرار "يستحق الثناء" يجب مرافقته بإجراءات…

20.03.18

اطلاق اسم المجاهد المتوفي العقيد "أحمد بن الشريف" على مقر القطاع العسكري بالجلفة

20.03.18

ارتفاع كبير في أسعار الخضر و المواد الغذائية واسعة الاستهلاك

الأكثــر قـراءة

20.03.16

الباحثون يسابقون الزمن لايجاد علاج كورونا والكشف عن أول جرعة من اللقاح التجريبي

20.03.16

رزيق: وزارة التجارة بإمكانها التدخل لتسقيف الأسعار عند الضرورة القصوى 

20.03.16

العاب القوى/الجزائر- الترتيب المؤقت للأندية: مركز تجمع وتحضير الفرق العسكرية في الصدارة

20.03.16

الاتحادية الجزائرية للكونغ فو ووشو: تأجيل الجمعية العامة العادية وكل النشاطات الرياضية…

20.03.16

فيروس كورونا: اللجوء إلى "العزلة الجغرافية" لتعزيز التدابير الوقائية وتقليص المخاطر

20.03.17

الوقاية من فيروس كورونا: تعليق صلاة الجمعة وغلق المساجد عبر ربوع البلاد