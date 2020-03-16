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فيروس كورونا: حزب "تاج" يقرر تعليق تاريخ عقد المؤتمر الاستثنائي وتأجيل كل نشاطاته

  أدرج يـوم : الإثنين, 16 آذار/مارس 2020 17:37     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 18 مرات

 

الجزائر- دعا حزب جبهة التحرير الوطني, إلى ضرورة الالتزام بالتوجيهات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا بعيدا عن الاستخفاف واللامبالاة, والتحلي بالحيطة والحذر لتجنب انتشاره من خلال التكامل مع جهود السلطات العمومية لحماية الجزائر من أخطار الفيروس, حسب ما أفاد به, يوم الاثنين, بيان للحزب.

وأوضح المصدر أن الحزب "يدعو مناضليه في جميع جهات البلاد ومن خلالهم كل المواطنين, إلى الالتزام بالتوجيهات الخاصة بمواجهة هذا الداء بعيدا عن الاستخفاف واللامبالاة, والتحلي بالحيطة والحذر لتجنب انتشار الفيروس, والمساهمة بحملات توعية واسعة تتناسب ما تهديدات الوباء".

كما يدعو إلى التكامل مع جهود السلطات العمومية في التجند والوعي لحماية الجزائر من أخطار هذا الفيروس.

وإذ يتثمن الحزب كل الاجراءات الاحترازية والوقائية ضد تفشي فيروس كورونا, فإنه يدعو إلى "وجوب التعامل مع هذا الداء, بما تتطلبه مواجهته من جدية ومسؤولية, وما تقتضيه من الابتعاد قدر الإمكان عن التجمعات والاكتظاظ والاحتكاك, لأن الأمر يتعلق بصحة المواطنين وحياتهم".

ودعا حزب جبهة التحرير الوطني في هذا السياق, مناضليه إلى "التجند والمساهمة إيجابيا لمواجهة هذا الداء بكل الوسائل الممكنة", معربا في نفس الوقت عن "تثمينه للإجراءات الملموسة التي باشرتها الحكومة التزاما بتوجيهات رئيس الجمهورية لحماية الصحة العمومية ومواجهة انتشار فيروس كورونا في الجزائر".

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فيروس كورونا: حزب "تاج" يقرر تعليق تاريخ عقد المؤتمر الاستثنائي وتأجيل كل نشاطاته
  أدرج يـوم : الإثنين, 16 آذار/مارس 2020 17:37     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 18 مرة   شارك

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