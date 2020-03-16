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فيروس كورونا: حزب تاج يقرر تعليق تاريخ عقد المؤتمر الاستثنائي وتأجيل كل النشاطات الحزبية

  أدرج يـوم : الإثنين, 16 آذار/مارس 2020 16:47     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 31 مرات

 

الجزائر- قرر حزب تجمع امل الجزائر(تاج), تعليق تاريخ عقد المؤتمر الاستثنائي للحزب,وتأجيل كل النشاطات الحزبية , إلى غاية تحسن الأوضاع الصحية ونهاية الوباء, حسب ما أفاد به يوم الاثنين, بيان للحزب.

و أوضح البيان أنه " من باب المسؤولية الوطنية والتزاما بالتدابير الرسمية المتخذة في سبيل الحد من انتشار الوباء, نعلم كافة المناضلين والرأي العام عن قرار تعليق تاريخ عقد المؤتمر الاستثنائي للحزب إلى غاية تحسن الاوضاع و نهاية الوباء".

وبعدما أكد الحزب متابعته باهتمام كبير ما يجري في الساحة الدولية والوطنية خاصة ما تعلق منها بالوباء الناتج عن انتشار فايروس كورونا وتداعياته, دعا الحزب المواطنين إلى أخذ مزيد من الحيطة والحذر واعتماد كل التدابير الصحية والوقائية التي تحد من العدوى وانتشار المرض المتضمنة في التعليمات الرسمية الصادرة من مؤسسات الدولة.

وفي سياق متصل دعت هذه التشكيلة كافة هياكل الحزب والمناضلين إلى المساهمة في توعية الرأي العام وتحسيس المحيط العائلي بخطورة الوباء, وتجنب المشاركة في التظاهرات العامة ومواطن التجمهر والاكتظاظ.

وأكد الحزب أنه قرر تأجيل كل النشاطات الحزبية (الوطنية والمحلية ) مع تركز الجهود الفردية في التوعية والتحسيس , واعتماد أشكل التواصل الاجتماعي في هذه المرحلة الحساسة.

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فيروس كورونا: حزب تاج يقرر تعليق تاريخ عقد المؤتمر الاستثنائي وتأجيل كل النشاطات الحزبية
  أدرج يـوم : الإثنين, 16 آذار/مارس 2020 16:47     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 31 مرة   شارك

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