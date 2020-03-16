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فيروس كورونا: توقيف التظاهر"واجب وطني"وعلى الجميع وضع الحسابات السياسية جانبا

  أدرج يـوم : الإثنين, 16 آذار/مارس 2020 16:31     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 15 مرات

الجزائر- أكد حزب الحرية والعدالة, أن توقيف التظاهر مؤقتا "واجب وطني" تستدعيه الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم, داعيا جميع الأطراف إلى تحمل مسؤولياتها ووضع الحسابات السياسية جانبا لتجنيب البلاد مخاطر أكبر , حسب ما أفاد به, يوم الاثنين, بيان للحزب.

وأوضح المصدر أن الحزب "يرى أن توقيف التظاهر مؤقتا واجب وطني استدعته هذه الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم, و على جميع الأطراف تحمل مسؤولياتها ووضع كل الحسابات السياسية جانبا, والوقوف جميعا يدا واحدة لتجنيب البلاد مخاطر أكبر".

وفي ذات السياق, يدعو حزب الحرية و العدالة "كل المواطنين إلى الالتزام بتوصيات الهيئات والمصالح الطبية, والحد قد المستطاع من الحركة والتنقل إلى غاية زوال هذا الوباء العالمي".

وأضاف بيان الحزب أن "انتشار فيروس كورونا حول العالم وتحوله إلى وباء يشكل تحديا كبيرا للجزائر, حيث أصبح فيها عدد المصابين يتزايد يوما بعد يوم, وأمام خطورة هذا الوضع وإذ يثمن حزب الحرية والعدالة القرارات الأخيرة بغلق المؤسسات التربوية والجامعات, والحد من حركة الطيران من وإلى الجزائر, فإنه يطالب بمزيد من الإجراءات الاحترازية أخذا بالسلامة العامة لكل المواطنين".

كما اشار إلى أن "المنظومة الصحية في الجزائر غير قادرة على التعامل مع هذا الوباء في حال وصوله إلى المرحلة الثالثة من الانتشار".

آخر تعديل على الإثنين, 16 آذار/مارس 2020 16:47
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فيروس كورونا: توقيف التظاهر"واجب وطني"وعلى الجميع وضع الحسابات السياسية جانبا
  أدرج يـوم : الإثنين, 16 آذار/مارس 2020 16:31     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 15 مرة   شارك

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