مجلس الأمة يقرر التعليق الاستثنائي لنشاطه إلى "إشعار آخر"

الجزائر - قرر مكتب مجلس الأمة التعليق الاستثنائي لنشاطه البرلماني، اعتباراً من يوم الاثنين وحتى "إشعار آخر"، وهذا تفاديا لانتشار فيروس كورونا، حسب ما أورده يوم الاثنين بيان للمجلس.

واوضح المجلس انه قرر أيضا ارجاء الجلسة العامة المخصصة لانتخاب ممثل مجلس الأمة في المجلس الدستوري، والتي كانت مقررة يوم الأربعاء المقبل بعد الزوال،

إلى موعد لاحق، وتأجيل الجلسة المخصصة لطرح الأسئلة الشفوية على أعضاء الحكومة، المبرمجة يوم الخميس القادم إلى تاريخ "سيتم تحديده بالتنسيق والتشاور مع المجلس الشعبي الوطني والحكومة".

وفي هذا الاطار، أعرب مكتب مجلس الأمة عن "دعمه للقرارات والتدابير الاحترازية التي أصدرها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، سعيا منه لمحاصرة وتطويق انتشار هذا الفيروس، بحيث يدعو المواطنات والمواطنين إلى "ضرورة توخي الحيطة والحذر وتجنب كل ما من شأنه تعريض حياتهم للخطر دونما تهويل أو إرباك".

وشدد مكتب المجلس في اجتماعه --حسب البيان ذاته-- على "ضرورة التقيد بالإجراءات والتدابير الاحترازية المعلن عنها من طرف الحكومة، مما أدى بالمصالح الإدارية على مستوى مجلس الأمة الى اتخاذ إجراءات عملية وقائية في هذا الشأن داخل مقر المجلس واتخاذ قرار بتخفيض تواجد الموظفين في المصالح الإدارية دون الإخلال بضمان ديمومة وسيرورة العمل العادي بمجلس الأمة".

كما حت مكتب المجلس على "الالتزام والتقيّد بقواعد السلامة الصحية"، داعيا الى "التعاون مع الإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية في هذا الشأن".