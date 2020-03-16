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فيروس كورونا: تعليق مؤقت للرحلات الجوية و البحرية من و إلى أوروبا ابتداء من الخميس القادم

  أدرج يـوم : الإثنين, 16 آذار/مارس 2020 11:00     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 17 مرات
فيروس كورونا: تعليق مؤقت للرحلات الجوية و البحرية من و إلى أوروبا ابتداء من الخميس القادم

الجزائر - أصدر الوزير الأول عبد العزيز جراد، تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، تعليمات إلى وزير الأشغال العمومية و النقل بتعليق مؤقت لجميع الرحلات الجوية والبحرية الـمتوجهة و القادمة من أوروبا ابتداء من يوم الخميس 19 مارس الجاري، حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.

و جاء في البيان أنه "تطبيقا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية وقصد تعزيز تدابير الوقاية من انتشار كورونا فيروس "كوفيد ـ 19" على الـتـراب الوطـني، أصدر الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، تعليمات إلى السيد وزير الأشغال العمومية والنقل بغرض القيام بتعليق مؤقت لجميع الرحلات الجوية والبحرية الـمتوجهة والقادمة من أوروبا، وذلك ابتداء من يوم 19 مارس 2020 " .

و "سيكون هذا التعليق الاستثنائي، الذي توصي به السلطات الصحية الوطنية، مصحوبا بترتيبات لإجلاء مواطنينا الـمسافرين حاليا فـي البلدان الـمعنية، حسب الشروط والكيفيات التي ستحدد من قبل شركتي النقل الجوية والبحرية"، يضيف البيان.

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فيروس كورونا: تعليق مؤقت للرحلات الجوية و البحرية من و إلى أوروبا ابتداء من الخميس القادم
  أدرج يـوم : الإثنين, 16 آذار/مارس 2020 11:00     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 17 مرة   شارك

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