وزارة التجارة تطلق أول تطبيق الكتروني يحتوي دليل المستهلك الجزائري -

فيروس كورونا: الاتحاد العام للتجار يدعو الى عدم رفع الأسعار وترشيد الاستهلاك -

فنيش: عرض مشروع تعديل الدستور على الاستفتاء الشعبي يعبر عن إرادة الشعب -

ضرورة تكثيف المشاورات مع الجمعيات المهنية والمجتمع المدني لترقية المؤسسات المصغرة و الناشئة -

الفيدرالية الجزائرية للمستهلكين: لا داعي لتخزين المواد الغذائية -

تيزي وزو: تأجيل النشاطات المخلدة لذكرى اغتيال مولود فرعون إلى 16 ابريل المقبل -

محاكمة عبد الغني هامل: الاستماع الى الشهود في القضية واستجواب عدد من المتهمين -

كورونا فيروس : تعليق مؤقت للرحلات الجوية و البحرية بين الجزائر و فرنسا -

المديرية العامة للأمن الوطني تكثف نشاطاتها الاتصالية لمواجهة فيروس كورونا -

سلطة ضبط السمعي البصري تؤجل اللقاء الخاص ببرامج شهر رمضان إلى موعد لاحق -

الخطوط الجوية الجزائرية: عمليات ترحيل عديدة لجزائريين بالخارج، منذ بداية تفشي وباء كورونا -

وباء كورونا: تأجيل كل المنافسات الرياضية إلى غاية 5 أبريل -

فيروس كورونا: تعقيم يومي لحافلات شركة ايتوزا بالجزائر العاصمة -

تيبازة : نهاية اسبوع غير عادية وتجند واضح لمواجهة فيروس كورونا -

منظمة الصحة العالمية: ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في العالم إلى 150 ألفا -

زيتوني يؤكد على ضرورة توفير الوسائل اللازمة للتكفل بالجانب الاجتماعي للمجاهدين وذوي الحقوق -

هزة أرضية بشدة 3,2 درجات بولاية قسنطينة -

مجمع تونيك صناعة: مواصلة الإضراب رغم التدابير المتخذة من طرف مجلس الإدارة -

قانون المالية التكميلي 2020: الحكومة ستسهر على رفع جميع العراقيل التي تعترض الاستثمار -