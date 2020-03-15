وأوضح البيان أنه "طبقا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية, وفي إطار الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الدولة بعد ظهور فيروس كورونا, تعلن سلطة ضبط السمعي البصري كافة المشاركين بما فيه الأسرة الإعلامية عن تأجيل اللقاء الذي كان مبرمجا يوم 19 مارس 2020 بالمكتبة الوطنية, حيث سيتم الإعلان عن تاريخ اللقاء لاحقا".
سلطة ضبط السمعي البصري تؤجل اللقاء الخاص ببرامج شهر رمضان إلى موعد لاحق
أدرج يـوم : الأحد, 15 آذار/مارس 2020 17:56 الفئـة : الجـزائـر قراءة : 4 مرات
الجزائر - أعلنت سلطة ضبط السمعي البصري, في بيان لها الاحد, عن تأجيل اللقاء الذي كان مبرمجا يوم الخميس المقبل حول برامج السمعي البصري خلال شهر رمضان, وذلك عملا بالإجراءات الوقائية المتخذة من طرف الدولة لمواجهة فيروس كورونا.
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