Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

سلطة ضبط السمعي البصري تؤجل اللقاء الخاص ببرامج شهر رمضان إلى موعد لاحق

  أدرج يـوم : الأحد, 15 آذار/مارس 2020 17:56     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 4 مرات

الجزائر - أعلنت سلطة ضبط السمعي البصري, في بيان لها الاحد, عن تأجيل اللقاء الذي كان مبرمجا يوم الخميس المقبل حول برامج السمعي البصري خلال شهر رمضان, وذلك عملا بالإجراءات الوقائية المتخذة من طرف الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

وأوضح البيان أنه "طبقا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية, وفي إطار الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الدولة بعد ظهور فيروس كورونا, تعلن سلطة ضبط السمعي البصري كافة المشاركين بما فيه الأسرة الإعلامية عن تأجيل اللقاء الذي كان مبرمجا يوم 19 مارس 2020 بالمكتبة الوطنية, حيث سيتم الإعلان عن تاريخ اللقاء لاحقا".

كلـمات مفتـاحيــة :
سلطة ضبط السمعي البصري تؤجل اللقاء الخاص ببرامج شهر رمضان إلى موعد لاحق
  أدرج يـوم : الأحد, 15 آذار/مارس 2020 17:56     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 4 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.03.15

تيزي وزو: تأجيل النشاطات المخلدة لذكرى اغتيال مولود فرعون إلى 16 ابريل المقبل

20.03.15

تفشي فيروس كورونا في أوروبا: وهران تحبس أنفاسها، تترقب و تأمل

20.03.15

محاكمة عبد الغني هامل: الاستماع الى الشهود في القضية واستجواب عدد من المتهمين

20.03.15

فيروس كورونا: مؤسسة نقل المسافرين للوسط تتخذ عدة اجراءات وقائية

20.03.15

كورونا فيروس : تعليق مؤقت للرحلات الجوية و البحرية بين الجزائر و فرنسا

20.03.15

المديرية العامة للأمن الوطني تكثف نشاطاتها الاتصالية لمواجهة فيروس كورونا

الأكثــر قـراءة

20.03.10

وزير الداخلية: جهات أجنبية تدعم عناصر معروفة تسعى إلى تهديم الجزائر 

20.03.10

رئيس الجمهورية يترأس اجتماعا لتقييم الوضع الاقتصادي للبلد

20.03.12

فيروس كورونا: الرئيس تبون يأمر بإغلاق المدارس والجامعات ومؤسسات التكوين والتعليم المهنيين

20.03.12

فيروس كورونا: تسجيل حالة إصابة جديدة مؤكدة و ثاني وفاة

20.03.09

عبد المجيد عطار لوأج: حرب الأسعار ستؤدي مرة أخرى الى خفض أسعارالنفط

20.03.10

صناعة: إنتاج أول رافعة جزائرية قبل نهاية 2020