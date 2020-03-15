زيتوني يؤكد على ضرورة توفير الوسائل اللازمة للتكفل بالجانب الاجتماعي للمجاهدين وذوي الحقوق

الجزائر- أكد وزير المجاهدين وذوي الحقوق, الطيب زيتوني, يوم الأحد بالجزائر العاصمة, على ضرورة توفير كل الوسائل اللازمة من أجل التكفل بالجانب الاجتماعي للمجاهدين وذوي الحقوق وكذا الحفاظ على الذاكرة الجماعية للأمة والتراث التاريخي الوطني.

وركز الوزير في ندوة صحفية نشطها في ختام اللقاء التقييمي السنوي للقطاع على وجوب "تعميم لامركزية القرار في مختلف المديريات الولائية للمجاهدين وذوي الحقوق من اجل الاسراع في حل مختلف المشاكل التي تخص المجاهدين وذوي الحقوق على المستوى المحلي وذلك وفقا للقوانين وباعتماد التكنولوجيات الحديثة".

كما شدد السيد زيتوني على ضرورة "ترقية التكفل الاجتماعي والصحي وتعزيز النشاط الترفيهي في مراكز الراحة التابعة للقطاع لفائدة هذه الشريحة, لاسيما معطوبي حرب التحرير".

وبخصوص حماية الذاكرة الوطنية, ذكر الوزير بكل الاعمال التي يجرى انجازها في هذا المجال من أجل "الحفاظ على التاريخ الوطني الحافل بالبطولات والامجاد",مشيرا الى وجود "43 متحفا تاريخيا على المستوى الوطني يتولى حماية الذاكرة لفائدة الاجيال الصاعدة والتعريف بتاريخ الجزائر وما يزخر به من تضحيات جسام".

وشدد في ذات السياق على اهمية "إعادة ضبط وتحيين المعطيات المتوفرة التي تم جمعها قبل إرسالها الى المديرية المركزية للتراث الثقافي والتاريخي المرتبط بثورة التحرير والمقاومة الوطنية".

واشار في هذا الاطار الى انه سيتم مع نهاية هذه السنة استلام متحف جديد بولاية غليزان بعد الانتهاء من عملية الترميم والشروع في تهيئة متاحف أخرى بعدة ولايات, داعيا الى "فتح هذه المتاحف في وقت مبكر وغلقها في ساعة متأخرة من الليل حتى يتسنى للجمهور الواسع, لاسيما الطلبة والاساتذة والمتمدرسين, الاطلاع على الذاكرة الوطنية". اقرأ أيضا: خارطة طريق قطاع العدالة تهدف إلى "تحسين نوعية العمل القضائي وحماية استقلالية القاضي"

ودعا الى "تزويد هذه الفضاءات بكتب وأرشيف حول تاريخ الثورة التحريرية وتسجيل شهادات حية مع التركيز على تحديد مواقع المعارك والعمليات الفدائية وأهم مقابر الشهداء المتواجدة بكل مناطق الوطن".

وأضاف الوزير في هذا الاطار بأنه "سيتم قريبا تنظيم معرض متنقل سيجوب مختلف ولايات الوطن لمنح المتمدرسين فرصة الاطلاع ومعرفة بطولات تاريخ الثورة التحريرية حفاظا على ذاكرة الامة وترسيخها لدى الاجيال الصاعدة".

وبالمناسبة, ذكر السيد زيتوني بأهمية بالاحتفال بالأعياد الوطنية, مشيرا الى انه "سيتم قريبا تحيين قانون الاعياد الوطنية بإضافة اعياد تاريخية أخرى ليعرض بعد ذلك على الحكومة والبرلمان لدراسته وإثرائه ثم التصويت عليه".

كما أبرز اهمية انجاز افلام تاريخية حول شهداء الثورة التحريرية وأمجادها, حيث سيتم لاحقا --كما قال-- انتاج فليم حول شخصية الشهيد زيغود يوسف والشروع في تصويره قبل نهاية السنة الجارية وكذا انتاج فيلمين آخرين حول الشهيدين محمد بوقرة وسي الحواس.

من جهة اخرى, أكد الوزير على ضرورة "إعادة النظر في قانون المجاهد والشهيد تماشيا مع متطلبات الجزائر الجديدة التي يعمل الجميع على تجسيدها", لافتا الى أن هناك بعض المواد "مجحفة", الامر الذي يستدعي --مثلما قال-- "إعادة إثراء هذا القانون ومناقشته واعادة صياغته".