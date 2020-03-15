الجزائر-فرنسا: الإبقاء على رحلتين بحريتين بغية اجلاء المسافرين الجزائريين

الجزائر - أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين يوم الاحد انها ستبقي على الرحلات البحرية ما بين الجزائر و فرنسا المبرمجة ما بين يوم الاحد والأربعاء للشهر الجاري لإجلاء المسافرين الجزائريين.

و أوضح البيان أن الأمر يتعلق بالرحلات التي تضمنها سفينة "طارق بن زياد" الجزائر-مرسيليا لمبرمجة يوم 16 مارس و مرسيليا-الجزائر ليوم 18 مارس، مضيفا أن سفينة "الجزاير 2" ستضمن كذلك رحلتي وهران-مرسيليا يوم الأحد 15 مارس و مرسيليا-وهران ليوم الثلاثاء 17 مارس.

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في ذات السياق، ذكرت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين ان تعليق الرحلات البحرية بسبب وباء الكورونا سيبدأ يوم الخميس 19 مارس.

و كانت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين قد قررت توقيف كل رحلاتها البحرية بسبب توسع رقعة انتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد19) إلى غاية تحسن الوضع.