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الجزائر-فرنسا: الإبقاء على رحلتين بحريتين بغية اجلاء المسافرين الجزائريين

  أدرج يـوم : الأحد, 15 آذار/مارس 2020 12:47     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 145 مرات
الجزائر-فرنسا: الإبقاء على رحلتين بحريتين بغية اجلاء المسافرين الجزائريين

الجزائر - أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين يوم الاحد انها ستبقي على الرحلات البحرية ما بين الجزائر و فرنسا المبرمجة ما بين يوم الاحد والأربعاء للشهر الجاري لإجلاء المسافرين الجزائريين.

و أوضح البيان أن الأمر يتعلق بالرحلات التي تضمنها سفينة "طارق بن زياد" الجزائر-مرسيليا لمبرمجة يوم 16 مارس و مرسيليا-الجزائر ليوم 18 مارس، مضيفا أن سفينة "الجزاير 2" ستضمن كذلك رحلتي وهران-مرسيليا يوم الأحد 15 مارس و مرسيليا-وهران ليوم الثلاثاء 17 مارس.

إقرأ أيضا:   فيروس كورونا: المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين توقف جميع رحلاتها مؤقتا

في ذات السياق، ذكرت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين ان تعليق الرحلات البحرية بسبب وباء الكورونا سيبدأ يوم الخميس 19 مارس.

و كانت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين قد قررت توقيف كل رحلاتها البحرية بسبب توسع رقعة انتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد19) إلى غاية تحسن الوضع.

آخر تعديل على الأحد, 15 آذار/مارس 2020 13:16
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الجزائر-فرنسا: الإبقاء على رحلتين بحريتين بغية اجلاء المسافرين الجزائريين
  أدرج يـوم : الأحد, 15 آذار/مارس 2020 12:47     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 145 مرة   شارك

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