Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

استئناف محاكمة عبد الغني هامل وزوجته لليوم الثالث على التوالي بمحكمة سيدي أمحمد

  أدرج يـوم : الأحد, 15 آذار/مارس 2020 12:06     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 129 مرات
استئناف محاكمة عبد الغني هامل وزوجته لليوم الثالث على التوالي بمحكمة سيدي أمحمد

الجزائر - استأنفت رئيسة قسم الجنح بمحكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، يوم الأحد، محاكمة المدير العام السابق للأمن الوطني عبد الغني هامل وزوجته وعدد من أبنائه في جلستها لليوم الثالث على التوالي .

وكانت ذات المحكمة قد استجوبت خلال اليوم الأول من هذه المحاكمة (الأربعاء الفارط) المدير العام السابق للأمن والذي أنكر كل التهم ذات الصلة بقضايا الفساد المتابع فيها ، أبرزها "تبييض الأموال" و"الثراء غير المشروع" و"استغلال النفوذ" وكذا "الحصول على أوعية عقارية بطرق غير مشروعة".

كما استجوبت المحكمة خلال اليوم الثاني (الخميس ) زوجة عبد الغاني هامل، عناني سليمة ، التي أنكرت التهم الموجهة اليها في حين اعترفت باستفادتها من تسع محلات ببلدية أولاد فايت (الجزائر العاصمة) بغرض " انجاز روضة للأطفال".

كما تم استجواب أبناء عبد الغاني هامل المتابعين أيضا في هذه القضية وهم أميار، مراد و شفيق وكذا ابنته شهيناز، و المدير العام السابق لديوان الترقية والتسيير العقاري محمد رحايمية. كما استمعت المحكمة للمدير السابق لوكالة التسيير والتنظيم العقاري بولاية الجزائر معاشي فيصل.

و تم خلال نفس اليوم الاستماع لمدير الصناعة بالنيابة سابقا لولاية وهران خلدون عبد الرحيم بالإضافة الى المتهم معلم سمير وهو مدير أملاك الدولة بنفس الولاية سابقا.

و يوجد من بين الشهود في هذه القضية الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال ووالي الشلف الاسبق محمد غازي ووزير الاشغال العمومية الاسبق عبد الغني زعلان وكذا عبد المالك بوضياف بصفته واليا سبقا لوهران.

آخر تعديل على الأحد, 15 آذار/مارس 2020 13:22
كلـمات مفتـاحيــة :
استئناف محاكمة عبد الغني هامل وزوجته لليوم الثالث على التوالي بمحكمة سيدي أمحمد
  أدرج يـوم : الأحد, 15 آذار/مارس 2020 12:06     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 129 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.03.17

عين تموشنت: تفكيك شبكة دولية لتهريب السيارات وحجز 21 مركبة

20.03.17

اللواء شنقريحة ينصب اللواء اعثامنية قائدا جديدا للقوات البرية

20.03.17

فيروس كورونا: رئيس الجمهورية يترأس جلسة عمل لتقييم إجراءات التصدي بفعالية للوباء

20.03.17

فيروس كورونا: تأجيل أجال إيداع التصريحات و دفع الحقوق والرسوم

20.03.17

قرار بغلق حديقة الألعاب والتسلية "تيبازة بارك" تفاديا لانتشار فيروس كورونا

20.03.17

الرئيس غالي يشيد بدور المجلس الوطني الصحراوي في الكفاح من أجل البناء والتحرير

الأكثــر قـراءة

20.03.16

الباحثون يسابقون الزمن لايجاد علاج كورونا والكشف عن أول جرعة من اللقاح التجريبي

20.03.16

رزيق: وزارة التجارة بإمكانها التدخل لتسقيف الأسعار عند الضرورة القصوى 

20.03.16

وزير التجارة يدعو متعاملي قطاع الصيدلة إلى توفير وسائل التعقيم والوقاية من فيروس كورونا

20.03.16

بن بوزيد: "لدينا كل الامكانيات للتصدي" لفيروس كورونا

20.03.16

فيروس كورونا: اللجوء إلى "العزلة الجغرافية" لتعزيز التدابير الوقائية وتقليص المخاطر

20.03.16

الفنان التشكيلي والخطاط والمصور أحمد بن علو في ذمة الله