استئناف محاكمة عبد الغني هامل وزوجته لليوم الثالث على التوالي بمحكمة سيدي أمحمد

الجزائر - استأنفت رئيسة قسم الجنح بمحكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، يوم الأحد، محاكمة المدير العام السابق للأمن الوطني عبد الغني هامل وزوجته وعدد من أبنائه في جلستها لليوم الثالث على التوالي .

وكانت ذات المحكمة قد استجوبت خلال اليوم الأول من هذه المحاكمة (الأربعاء الفارط) المدير العام السابق للأمن والذي أنكر كل التهم ذات الصلة بقضايا الفساد المتابع فيها ، أبرزها "تبييض الأموال" و"الثراء غير المشروع" و"استغلال النفوذ" وكذا "الحصول على أوعية عقارية بطرق غير مشروعة".

كما استجوبت المحكمة خلال اليوم الثاني (الخميس ) زوجة عبد الغاني هامل، عناني سليمة ، التي أنكرت التهم الموجهة اليها في حين اعترفت باستفادتها من تسع محلات ببلدية أولاد فايت (الجزائر العاصمة) بغرض " انجاز روضة للأطفال".

كما تم استجواب أبناء عبد الغاني هامل المتابعين أيضا في هذه القضية وهم أميار، مراد و شفيق وكذا ابنته شهيناز، و المدير العام السابق لديوان الترقية والتسيير العقاري محمد رحايمية. كما استمعت المحكمة للمدير السابق لوكالة التسيير والتنظيم العقاري بولاية الجزائر معاشي فيصل.

و تم خلال نفس اليوم الاستماع لمدير الصناعة بالنيابة سابقا لولاية وهران خلدون عبد الرحيم بالإضافة الى المتهم معلم سمير وهو مدير أملاك الدولة بنفس الولاية سابقا.

و يوجد من بين الشهود في هذه القضية الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال ووالي الشلف الاسبق محمد غازي ووزير الاشغال العمومية الاسبق عبد الغني زعلان وكذا عبد المالك بوضياف بصفته واليا سبقا لوهران.