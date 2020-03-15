فيروس كورونا: توجه  طائرات جزائرية إلى المغرب لإعادة الجزائريين العالقين بالدار البيضاء

الجزائر - أفادت رئاسة الجمهورية مساء يوم السبت، أن عدة طائرات جزائرية و تنفيذا لأمر من رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون ، ستتوجه في الساعات القادمة الى المغرب لإعادة المسافرين الجزائريين العالقين في مطار الدار البيضاء الى ارض الوطن وذلك بالاتفاق مع السلطات المغربية.

وجاء في البيان انه " تنفيذا لأمر من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، وبعد الانتهاء من إحصاء عدد المسافرين الجزائريين العالقين منذ مساء أمس في مطار الدار البيضاء، وباتفاق مع السلطات المغربية ستتوجه في الساعات القادمة عدة طائرات جزائرية إلى المغرب لإعادة هؤلاء المسافرين إلى أرض الوطن، بعد التوقف المؤقت للرحلات الجوية بين البلدين كإجراء احترازي للوقاية من تفشي وباء كورونا فيروس العالمي".