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 الوزير الأول: حان الوقت للاعتماد على القدرات الوطنية للنهوض بقطاع الصحة

  أدرج يـوم : السبت, 14 آذار/مارس 2020 19:20     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 14 مرات

البليدة - أكد الوزير الأول عبد العزيز جراد يوم السبت بالبليدة أنه حان الوقت للاعتماد على قدراتنا الوطنية للنهوض بقطاع الصحة حتى يكون في خدمة المواطن.

وقال الوزير الأول لدى تفقده مختلف الهياكل و المصالح التي تتوفر عليها المصلحة الجديدة لطب القلب و الشرايين بمستشفى فرانس قانون التي خصصت "استثناء" لمركز للحجر الصحي للمشتبه فيهم  للمصابين بفيروس كورونا (كلوفيد 19) رفقة وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات ،عبد الرحمن بن بوزيد، أن "الامكانيات موجودة خاصة البشرية. كما أن الدولة تنفق الملايير من الدولارات لإنجاز مرافق و مستشفيات و مصالح كما هو الشأن بهذه المصلحة و بالتالي يبقى علينا استغلالها بطريقة علمية و عقلانية لحماية المواطن، لأن كل شيء هو في خدمة المواطن الجزائري".

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وأردف الوزير الأول "نحن واعون بكل المعطيات و نعمل بدون هوادة و رئيس الجمهورية يؤكد على ذلك يوميا لكي ننهض بقطاع الصحة لأنه أساسي مثلما هو الشأن بقطاع التربية فهما العمودين الفقريين الصحيحين لإعطاء نفس جديد و قدرات جديدة لبلدنا. (...) نحن نعمل من أجل المواطن الجزائري" .

وبعدما تحدث على ضرورة استرجاع الثقة بين الحاكم و المحكوم و "الذي لن يكون إلا من خلال العمل الدؤوب في كل المجالات و خاصة الصحة"، دعا السيد جراد إلى استغلال القدرات الوطنية بطريقة عقلانية من أجل تقليص المصاريف بالعملة الصعبة .

من جهته أبدى وزير الصحة و السكان و اصلاح المستشفيات استعداده التام لدعم القائمين على مصلحة طب القلب و جراحة الشرايين التي ستدخل حيز الخدمة بعد القضاء على هذا الوباء سيما، كما قال، "و أن تكلفة المريض المحول للخارج من أجل العلاج جد باهضة وعلى اعتبار أن الجزائر تتوفر على الخبرات و المؤهلات البشرية للتخفيض من هذه الفاتورة ".

وأوضح أنه بتعليمات رئيس الجمهورية أن وزارته على استعداد تام للعمل على تقليص عدد الجزائريين المرضى المحولين للخارج وتحسين و تعزيز الخدمات الصحية بالجزائر و ذلك من خلال استقبال خبراء و أطباء أجانب في مسعى تبادل الخبرات، "و هو ما سيعمل لا محالة على تقليص فاتورة العلاج بالخارج."

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 الوزير الأول: حان الوقت للاعتماد على القدرات الوطنية للنهوض بقطاع الصحة
  أدرج يـوم : السبت, 14 آذار/مارس 2020 19:20     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 14 مرة   شارك

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