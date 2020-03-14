السيد موسى تواتي يدعو إلى فتح حوار داخل الحراك

قسنطينة - دعا رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي يوم السبت بقسنطينة إلى فتح حوار داخل الحراك من خلال تبني مناهج و مواقف "منطقية و مدروسة" لخدمة البلاد و الشعب.

و أكد السيد تواتي خلال ندوة جهوية خاصة برؤساء المكاتب الولائية لتشكيلته السياسية بشرق البلاد على " فتح حوار داخل الحراك بإقحام جميع شرائح المجتمع من أجل تفادي أي محاولة للانقسام "، داعيا إلى "اعتماد مناهج و مواقف منطقية و مدروسة لخدمة الوطن و الشعب" .

و أبرز رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية في هذا السياق ضرورة " تنظيم لقاءات تشاورية على جميع المستويات من البلديات و إلى غاية رئاسة الجمهورية من أجل مناقشة الوضعية الحالية للبلاد و إعداد توصيات لتجسيدها من أجل الحفاظ على السيادة الوطنية" .

و أفاد المتحدث بأن تشكيلته السياسية تتموقع ضمن " المعارضة البناءة" و "لم تتوقف أبدا عن الدفاع عن العدالة و المساواة لجميع المواطنين" .

و حسب رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية فإن الحراك الذي يعتبر كذلك " تعبيرا شعبيا" يعد بمثابة "صمام أمان " للجزائر التي تمر حاليا بوضع حرج .

و بعد أن حث على "العمل من أجل إرجاع الكلمة للشعب"، صرح السيد موسى تواتي أنه "يجب النزول إلى الميدان و رؤية الحياة الصعبة للمواطن من أجل إيجاد حلول للمشاكل الاجتماعية المطروحة بشكل حاد على غرار الفقر و البطالة".

وشدد السيد تواتي الذي تحدث بإسهاب عن تاريخ الجزائر الثوري على الحاجة الملحة للحفاظ على مكاسب الاستقلال و التصدي لمحاولات نهب ثروات البلاد.