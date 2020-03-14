Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

السيد موسى تواتي يدعو إلى فتح حوار داخل الحراك

  أدرج يـوم : السبت, 14 آذار/مارس 2020 19:04     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 6 مرات
السيد موسى تواتي يدعو إلى فتح حوار داخل الحراك

قسنطينة - دعا رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي يوم السبت بقسنطينة إلى فتح حوار داخل الحراك من خلال تبني مناهج و مواقف "منطقية و مدروسة" لخدمة البلاد و الشعب.

و أكد السيد تواتي خلال ندوة جهوية خاصة برؤساء المكاتب الولائية لتشكيلته السياسية بشرق البلاد على " فتح حوار داخل الحراك بإقحام جميع شرائح المجتمع من أجل تفادي أي محاولة للانقسام "، داعيا إلى "اعتماد مناهج و مواقف منطقية و مدروسة لخدمة الوطن و الشعب" .

و أبرز رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية في هذا السياق ضرورة " تنظيم لقاءات تشاورية على جميع المستويات من البلديات و إلى غاية رئاسة الجمهورية من أجل مناقشة الوضعية الحالية للبلاد و إعداد توصيات لتجسيدها من أجل الحفاظ على السيادة الوطنية" .

و أفاد المتحدث بأن تشكيلته السياسية تتموقع ضمن " المعارضة البناءة" و "لم تتوقف أبدا عن الدفاع عن العدالة و المساواة لجميع المواطنين" .

و حسب رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية فإن الحراك الذي يعتبر كذلك " تعبيرا شعبيا" يعد بمثابة "صمام أمان " للجزائر التي تمر حاليا بوضع حرج .

و بعد أن حث على "العمل من أجل إرجاع الكلمة للشعب"، صرح السيد موسى تواتي أنه "يجب النزول إلى الميدان و رؤية الحياة الصعبة للمواطن من أجل إيجاد حلول للمشاكل الاجتماعية المطروحة بشكل حاد على غرار الفقر و البطالة".

وشدد السيد تواتي الذي تحدث بإسهاب عن تاريخ الجزائر الثوري على الحاجة الملحة للحفاظ على مكاسب الاستقلال و التصدي لمحاولات نهب ثروات البلاد.

 

آخر تعديل على السبت, 14 آذار/مارس 2020 19:23
كلـمات مفتـاحيــة :
السيد موسى تواتي يدعو إلى فتح حوار داخل الحراك
  أدرج يـوم : السبت, 14 آذار/مارس 2020 19:04     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 6 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.03.14

السيد موسى تواتي يدعو إلى فتح حوار داخل الحراك

20.03.14

السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تؤسس لجائزتي تعزيز الوحدة الوطنية والأمن الديمقراطي

20.03.14

جراد: السلطات العمومية تعمل دون هوادة لمحاربة وباء كورونا

20.03.14

وزير الفلاحة يعلن عن إنشاء أول مشتلة لإنتاج الأبقار الحلوب بولاية غليزان

20.03.14

فيروس كورونا: الوزير الأول يدعو المشاركين في الحراك إلى توخي الحذر لأن الأمر يتعلق بحياتهم

20.03.14

فيروس كورونا: وزارة الداخلية تدعو المواطنين الى تجنب أماكن التجمع العامة والالتزام بقواعد…

الأكثــر قـراءة

20.03.10

وزير الداخلية: جهات أجنبية تدعم عناصر معروفة تسعى إلى تهديم الجزائر 

20.03.10

رئيس الجمهورية يترأس اجتماعا لتقييم الوضع الاقتصادي للبلد

20.03.12

فيروس كورونا: الرئيس تبون يأمر بإغلاق المدارس والجامعات ومؤسسات التكوين والتعليم المهنيين

20.03.12

فيروس كورونا: تسجيل حالة إصابة جديدة مؤكدة و ثاني وفاة

20.03.09

عبد المجيد عطار لوأج: حرب الأسعار ستؤدي مرة أخرى الى خفض أسعارالنفط

20.03.10

صناعة: إنتاج أول رافعة جزائرية قبل نهاية 2020