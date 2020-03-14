Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تؤسس لجائزتي تعزيز الوحدة الوطنية والأمن الديمقراطي

  أدرج يـوم : السبت, 14 آذار/مارس 2020 18:51     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 10 مرات
السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تؤسس لجائزتي تعزيز الوحدة الوطنية والأمن الديمقراطي

غرداية - أعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات محمد شرفي يوم السبت بغرداية عن تأسيس جائزتي تعزيز الوحدة الوطنية والأمن الديموقراطي .

وأوضح السيد شرفي خلال لقاء جمعه بممثلي النسيج الجمعوي لولايات الجنوب " أن السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات قررت تأسيس جائزة لتكريم الذين أو اللائي يعملون من أجل تعزيز الأخوة بين الجزائريين والوحدة الوطنية، (جائزة الأخوة بين الجزائريين) وأخرى تسمى (جائزة الأمن الديمقراطي)، لتعزيز المسار الديموقراطي بالجزائر الجديدة" . 

وأوضح رئيس السلطة أن الجائزتين "تهدفان إلى القضاء على الكراهية وتشجيع الأخوة بين المواطنين بهدف تعزيز الوحدة الوطنية في إطار ديموقراطي على النحو الذي يستجيب لتطلعات الشعب الجزائري ".

وبالمناسبة ذكر السيد محمد شرفي بالمكاسب التي حققها المسار الديمقراطي في الجزائر، داعيا إلى "تعزيز الوحدة الوطنية من خلال الحوار والتشاور لبناء الجزائر الجديدة" .

وقبل ذلك عقد السيد شرفي اجتماعا مع أعيان منطقتي ضاية بن ضحموة ومتليلي وأعضاء مؤسسة الشعانبة ، قبل أن يلتقي أيضا مع أعضاء مجلس باعبد الرحمان الكورتي (هيئة مشايخ الإباضية لقصور غرداية).

آخر تعديل على السبت, 14 آذار/مارس 2020 19:26
كلـمات مفتـاحيــة :
السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تؤسس لجائزتي تعزيز الوحدة الوطنية والأمن الديمقراطي
  أدرج يـوم : السبت, 14 آذار/مارس 2020 18:51     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 10 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.03.14

السيد موسى تواتي يدعو إلى فتح حوار داخل الحراك

20.03.14

السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تؤسس لجائزتي تعزيز الوحدة الوطنية والأمن الديمقراطي

20.03.14

جراد: السلطات العمومية تعمل دون هوادة لمحاربة وباء كورونا

20.03.14

وزير الفلاحة يعلن عن إنشاء أول مشتلة لإنتاج الأبقار الحلوب بولاية غليزان

20.03.14

فيروس كورونا: الوزير الأول يدعو المشاركين في الحراك إلى توخي الحذر لأن الأمر يتعلق بحياتهم

20.03.14

فيروس كورونا: وزارة الداخلية تدعو المواطنين الى تجنب أماكن التجمع العامة والالتزام بقواعد…

الأكثــر قـراءة

20.03.10

وزير الداخلية: جهات أجنبية تدعم عناصر معروفة تسعى إلى تهديم الجزائر 

20.03.10

رئيس الجمهورية يترأس اجتماعا لتقييم الوضع الاقتصادي للبلد

20.03.12

فيروس كورونا: الرئيس تبون يأمر بإغلاق المدارس والجامعات ومؤسسات التكوين والتعليم المهنيين

20.03.12

فيروس كورونا: تسجيل حالة إصابة جديدة مؤكدة و ثاني وفاة

20.03.09

عبد المجيد عطار لوأج: حرب الأسعار ستؤدي مرة أخرى الى خفض أسعارالنفط

20.03.10

صناعة: إنتاج أول رافعة جزائرية قبل نهاية 2020