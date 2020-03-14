السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تؤسس لجائزتي تعزيز الوحدة الوطنية والأمن الديمقراطي

وأوضح السيد شرفي خلال لقاء جمعه بممثلي النسيج الجمعوي لولايات الجنوب " أن السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات قررت تأسيس جائزة لتكريم الذين أو اللائي يعملون من أجل تعزيز الأخوة بين الجزائريين والوحدة الوطنية، (جائزة الأخوة بين الجزائريين) وأخرى تسمى (جائزة الأمن الديمقراطي)، لتعزيز المسار الديموقراطي بالجزائر الجديدة" .

وأوضح رئيس السلطة أن الجائزتين "تهدفان إلى القضاء على الكراهية وتشجيع الأخوة بين المواطنين بهدف تعزيز الوحدة الوطنية في إطار ديموقراطي على النحو الذي يستجيب لتطلعات الشعب الجزائري ".

وبالمناسبة ذكر السيد محمد شرفي بالمكاسب التي حققها المسار الديمقراطي في الجزائر، داعيا إلى "تعزيز الوحدة الوطنية من خلال الحوار والتشاور لبناء الجزائر الجديدة" .

وقبل ذلك عقد السيد شرفي اجتماعا مع أعيان منطقتي ضاية بن ضحموة ومتليلي وأعضاء مؤسسة الشعانبة ، قبل أن يلتقي أيضا مع أعضاء مجلس باعبد الرحمان الكورتي (هيئة مشايخ الإباضية لقصور غرداية).