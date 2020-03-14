Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

فيروس كورونا: الوزير الأول يدعو المشاركين في الحراك إلى توخي الحذر لأن الأمر يتعلق بحياتهم

  أدرج يـوم : السبت, 14 آذار/مارس 2020 18:45     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 15 مرات

البليدة - دعا الوزير الأول عبد العزيز جراد يوم السبت بالبليدة المواطنين الذين يخرجون أسبوعيا في إطار الحراك الشعبي إلى توخي الحذر لأن الأمر يتعلق "بصحتهم و حياتهم".

وقال الوزير الأول "أريد أن أقول لإخواني و أخواتي في الحراك أننا لسنا هنا  نبحث عن الاستعمال السياسي مثلما يقوم به البعض، و لكن أقول لهم عليكم أن تكونوا حذرين لأن الأمر يتعلق بصحتكم و حياتكم"،مناشدا إياهم ب"توخي الحذر و اتخاذ كل الاحتياطات اللازمة".

وأضاف السيد جراد: "بإمكانكم الخروج مثلما تريدون ولكن خذوا احتياطاتكم لعدم المساس بصحتكم و صحة الجيران و الامهات و الاباء وتجنب تعريضهم للخطر"، لأن المرض إذا انتشر عبر التراب الوطني، يضيف، "سندخل في مرحلة أخرى".

ودعا الوزير الاول الجزائريين، الى التحلي بالوعي الجماعي و الوحدة امام الصعاب و الأزمات مثلما "عودونا على ذلك "، مؤكدا  يقول "أننا أمام حرب حقيقية من الناحية البيولوجية و الصحية و لهذا يجب علينا أن نتحد و نتفق سويا للحفاظ على صحة الشعب".

من جهة أخرى نصح الوزير الأول المواطنين بتجنب التجمع في قاعات الحفلات و الملاهي وغيرها من الأماكن التي يتوافد عليها المواطنون و تفادي الركوب في الحافلات المكتظة، مشيرا إلى أن "المواطن لديه وعي بأن حياته في خطر".

آخر تعديل على السبت, 14 آذار/مارس 2020 19:17
كلـمات مفتـاحيــة :
فيروس كورونا: الوزير الأول يدعو المشاركين في الحراك إلى توخي الحذر لأن الأمر يتعلق بحياتهم
  أدرج يـوم : السبت, 14 آذار/مارس 2020 18:45     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 15 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.03.14

 الوزير الأول: حان الوقت للاعتماد على القدرات الوطنية للنهوض بقطاع الصحة

20.03.14

السيد موسى تواتي يدعو إلى فتح حوار داخل الحراك

20.03.14

السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تؤسس لجائزتي تعزيز الوحدة الوطنية والأمن الديمقراطي

20.03.14

جراد: السلطات العمومية تعمل دون هوادة لمحاربة وباء كورونا

20.03.14

وزير الفلاحة يعلن عن إنشاء أول مشتلة لإنتاج الأبقار الحلوب بولاية غليزان

20.03.14

فيروس كورونا: الوزير الأول يدعو المشاركين في الحراك إلى توخي الحذر لأن الأمر يتعلق بحياتهم

الأكثــر قـراءة

20.03.10

وزير الداخلية: جهات أجنبية تدعم عناصر معروفة تسعى إلى تهديم الجزائر 

20.03.10

رئيس الجمهورية يترأس اجتماعا لتقييم الوضع الاقتصادي للبلد

20.03.12

فيروس كورونا: الرئيس تبون يأمر بإغلاق المدارس والجامعات ومؤسسات التكوين والتعليم المهنيين

20.03.12

فيروس كورونا: تسجيل حالة إصابة جديدة مؤكدة و ثاني وفاة

20.03.09

عبد المجيد عطار لوأج: حرب الأسعار ستؤدي مرة أخرى الى خفض أسعارالنفط

20.03.10

صناعة: إنتاج أول رافعة جزائرية قبل نهاية 2020