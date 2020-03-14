فيروس كورونا: الوزير الأول يدعو المشاركين في الحراك إلى توخي الحذر لأن الأمر يتعلق بحياتهم

البليدة - دعا الوزير الأول عبد العزيز جراد يوم السبت بالبليدة المواطنين الذين يخرجون أسبوعيا في إطار الحراك الشعبي إلى توخي الحذر لأن الأمر يتعلق "بصحتهم و حياتهم".

وقال الوزير الأول "أريد أن أقول لإخواني و أخواتي في الحراك أننا لسنا هنا نبحث عن الاستعمال السياسي مثلما يقوم به البعض، و لكن أقول لهم عليكم أن تكونوا حذرين لأن الأمر يتعلق بصحتكم و حياتكم"،مناشدا إياهم ب"توخي الحذر و اتخاذ كل الاحتياطات اللازمة".

وأضاف السيد جراد: "بإمكانكم الخروج مثلما تريدون ولكن خذوا احتياطاتكم لعدم المساس بصحتكم و صحة الجيران و الامهات و الاباء وتجنب تعريضهم للخطر"، لأن المرض إذا انتشر عبر التراب الوطني، يضيف، "سندخل في مرحلة أخرى".

ودعا الوزير الاول الجزائريين، الى التحلي بالوعي الجماعي و الوحدة امام الصعاب و الأزمات مثلما "عودونا على ذلك "، مؤكدا يقول "أننا أمام حرب حقيقية من الناحية البيولوجية و الصحية و لهذا يجب علينا أن نتحد و نتفق سويا للحفاظ على صحة الشعب".

من جهة أخرى نصح الوزير الأول المواطنين بتجنب التجمع في قاعات الحفلات و الملاهي وغيرها من الأماكن التي يتوافد عليها المواطنون و تفادي الركوب في الحافلات المكتظة، مشيرا إلى أن "المواطن لديه وعي بأن حياته في خطر".