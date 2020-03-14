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فيروس كورونا: وزارة الداخلية تدعو المواطنين الى تجنب أماكن التجمع العامة والالتزام بقواعد السلامة الصحية 

  أدرج يـوم : السبت, 14 آذار/مارس 2020 18:34     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 9 مرات
فيروس كورونا: وزارة الداخلية تدعو المواطنين الى تجنب أماكن التجمع العامة والالتزام بقواعد السلامة الصحية 

الجزائر - دعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية كافة المواطنين والمواطنات الى ضرورة الالتزام المطلق بقواعد السلامة الصحية وتجنب قدر الامكان أماكن التجمع العامة لتفادي الاصابة بوباء فيروس كورونا  حسب ما أكده يوم السبت بيان للوزارة.

وأوضح ذات المصدر ان وزارة الداخلية تدعو كافة المواطنين والمواطنات الى "ضرورة الالتزام المطلق بهذه القواعد وان يتجنبوا قدر الامكان اماكن التجمع العامة من الفضاءات الترفيهية والحدائق العمومية والمرافق التي تشهد توافدا كبيرا من المواطنين وأن يتخلوا مؤقتا على بعض العادات لاسيما الاحتفائية منها والتي من شأنها ان تكون بيئة ملائمة للاصابة بعدوى فيروس كورونا".

و أوضح ذات البيان في هذا السياق أنه "بالرغم من  تعبئة مؤسسات الدولة لمواجهة هذا الوباء الا أن الامر يتطلب المزيد من الحرص واليقظة من قبل المواطنين والمواطنات والتجنيد باتباع قواعد السلامة الصحية تلافيا لأية اصابة محتملة" لاسيما وأن هذا الوباء -- يضيف المصدر-- "ضارب في الانتشار عبر بلدان العالم رغم الاليات المرصودة لوقف تفشيه حيث تظل الاجراءات المتخذة في صالح المواطنين حرصا على صحتهم وصحة ذويهم وتفاديا لمسببات هذا الفيروس".

وتندرج هذه الاجراءات الوقائية في اطار "سعي الدولة الى ضبط الصالح العام للمواطنين والمواطنات وادراكا لما تتطلبه مسألة الصحة العمومية من وقاية ومكافحة لما  يتهددها" مذكرا في هذا الاطار بأن "رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قد أمر توقيا من تفشي الفيروس باتخاذ كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية في اطار نظام اليقظة الصحية التي لقيت استحسانا واسعا لدى المواطنين، وهي  الاجراءات المتواصلة وفقا لما تقتضيه الوضعية ".

آخر تعديل على السبت, 14 آذار/مارس 2020 19:41
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فيروس كورونا: وزارة الداخلية تدعو المواطنين الى تجنب أماكن التجمع العامة والالتزام بقواعد السلامة الصحية 
  أدرج يـوم : السبت, 14 آذار/مارس 2020 18:34     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 9 مرة   شارك

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