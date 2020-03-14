فيروس كورونا: الوزير الأول ضيف القناة الثالثة غدا الاحد للحديث عن الاجراءات الوقائية المتخذة

و كان السيد جراد قد اشرف صبيحة اليوم السبت، رفقة وزير الصحة والسكان واصلاح المستشفيات البروفيسور عبد الرحمن بن بوزيد، على تخصيص مصلحة جديدة بمستشفى الجامعي فرانس فانون بالبليدة للحجر الصحي للتكفل بالمشتبه فيهم مصابين بفيروس كورونا (كوفيد 19 ).
وكانت وزارة الصحة والسكان واصلاح المستشفيات قد اعلنت أن عدد الوفيات بفيروس كورونا بالجزائر قد وصل إلى ثلاثة بعد هلاك إمرأة تبلغ من العمر 51 سنة من ولاية البليدة. كما سجلت 10 حالات جديدة مؤكدة للفيروس ليبلغ مجموع
الاصابات المؤكدة 37 حالة ، فيما غادر 12 مصابا الحجر الصحي بعد التأكد من شفائهم.
واكدت الوزارة أن التحقيق الوبائي مازال مستمرا لمعرفة وتحديد هوية كل الأشخاص الذين كانوا باتصال مع المصابين مشيرة الى أن نظام اليقظة والتأهب الذي أقرته يبقى ساري المفعول وتبقى الفرق الطبية مجندة وفي أقصى مستويات التأهب.
واتخذت الجزائر إجراءات احترازية منذ إعلان منظمة الصحة العالمية عن الوباء واستفادت من تجارب الدول التي تفشى فيها الفيروس للتكفل بالحالات المسجلة لحد الآن من بينها رصد ميزانية أولية بمبلغ 3،7 مليار دينار جزائري قصد التكفل بالنفقات المستعجلة الخاصة بفيروس كورونا. ويخص هذا المبلغ مواد صيدلانية وأدوية ووسائل الوقاية،و كواشف فيروس كورونا وكاميرات حرارية .