توقيف بتمنراست عنصر دعم للجماعات الإرهابية الناشطة بمنطقة الساحل

الجزائر - اوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بتمنراست يوم الخميس الماضي، عنصر دعم للجماعات الإرهابية الناشطة بمنطقة الساحل، كما تمكنت مفارز اخرى بالناحية العسكرية الخامسة، من تدمير قنبلة (01) تقليدية الصنع بجيجل وقنبلة (01) يدوية بالطارف، حسب ما افاد به اليوم السبت بيان لوزارة الدفاع الوطني.

واوضح البيان انه "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات، تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بتمنراست/ الناحية العسكرية السادسة يوم 12 مارس 2020، من توقيف عنصر دعم للجماعات الإرهابية الناشطة بمنطقة الساحل، كما تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي/ الناحية العسكرية الخامسة، من تدمير قنبلة (01) تقليدية الصنع بجيجل وقنبلة (01) يدوية بالطارف".

واضاف ذات المصدر انه "وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي ، القطاع العملياتي إن أمناس/ الناحية العسكرية الرابعة يوم 13 مارس 2020 من حجز (264.4 كلغ) من الكيف المعالج كانت على متن سيارة بإليزي"، فيما حجزت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الجمارك الجزائرية بتلمسان/ ن ع2، (39) كيلوغرام من الكيف المعالج.

كما أوقف عناصر الدرك الوطني بكل من ميلة وبجاية/ن ع5 وعين تموشنت/ ن ع2 وبشار/ ن ع3، (06) تجار مخدرات بحوزتهم (2925) قرص مهلوس و(1،99) كيلوغرام من الكيف المعالج، فيما حجز عناصر الدرك الوطني (900) خرطوشة من عيار 12 ملم و16 ملم و(5874) لتر من الوقود الموجه للتهريب في كل من تبسة والطارف وسوق أهراس/ن ع5.

وفي سياق متصل، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي في عمليات مختلفة، بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وعين قزام وسيلات/ الناحية العسكرية السادسة، واحد وثلاثون (31) شخص وحجزت (16) مولدا كهربائيا و(09) أجهزة كشف عن المعادن و(20) مطرقة ضغط وكيسين (02) من خليط الحجارة، بالإضافة إلى (5،5) كيلوغرام من الكيف المعالج و(2640) لتر من الوقود الموجه للتهريب و(05) مركبات و(04) أجهزة اتصال عبر الأقمار الصناعية ودراجة نارية.

ومن جهة أخرى، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي ببرج باجي مختار/ن ع6، (06) مهربين وحجزت شاحنتين (02) محملتين بكمية معتبرة من مواد البناء ومواد أخرى موجهة للتهريب، كما أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي بالوادي/ الناحية العسكرية الرابعة، شخصين (02) على متن مركبتين (02) وحجزت (29434) علبة من الأدوية و(9600) وحدة من مختلف المشروبات، بالإضافة إلى (90) قنطار من المواد الغذائية الموجهة للتهريب، يضيف نفس المصدر.

وفي إطار محاربة الهجرة غير الشرعية، أحبط عناصر حرس السواحل بوهران/ ن ع2، محاولة هجرة (16) شخص في حين تم توقيف (44) مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان/ن ع2 وتمنراست/ ن ع6.