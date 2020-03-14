الوزير الاول يدعو الجزائريين الى التحلي بالحيطة و الحذر لتجنب انتشار الفيروس

البليدة - دعا الوزير الاول عبد العزيز جراد يوم السبت بالبليدة الجزائريين الى التحلي بالحيطة و الحذر لتجنب انتشار فيروس كورونا.

وقال الوزير الاول لدى اشرافه على تخصيص مصلحة جديدة للحجر الصحي للمصابين المحتملين بفيروس كورونا رفقة وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات، عبد الرحمن بن بوزيد، "نطلب من المواطنات و المواطنين ان يكونوا واعين و حذرين و يحافظوا على صحتهم و على صحة ابنائهم و بناتهم".

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و اضاف السيد جراد أن "توقيف التدريس في المدارس لا يعني ان يذهب التلاميذ الى الشارع و المساحات العمومية و الحدائق بل عليهم البقاء في منازلهم ومواصلة الجهود التربوية حتى تمر هذه الازمة و نكون مطمئنين و ترجع الحياة الطبيعية لكل الناس".

و اكد ان "الامر لا يتعلق بإعلان حالة الطوارئ بل بأخذ الاحتياطات لأننا في وضع عالمي مس كل البلدان حتى الاكثر تطورا".