الوزير الاول يدعو الجزائريين الى التحلي بالحيطة و الحذر لتجنب انتشار الفيروس

وقال الوزير الاول لدى اشرافه على تخصيص مصلحة جديدة للحجر الصحي للمصابين المحتملين بفيروس كورونا رفقة وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات، عبد الرحمن بن بوزيد، "نطلب من المواطنات و المواطنين ان يكونوا واعين و حذرين و يحافظوا على صحتهم و على صحة ابنائهم و بناتهم".
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و اضاف السيد جراد أن "توقيف التدريس في المدارس لا يعني ان يذهب التلاميذ الى الشارع و المساحات العمومية و الحدائق بل عليهم البقاء في منازلهم ومواصلة الجهود التربوية حتى تمر هذه الازمة و نكون مطمئنين و ترجع الحياة الطبيعية لكل الناس".
و اكد ان "الامر لا يتعلق بإعلان حالة الطوارئ بل بأخذ الاحتياطات لأننا في وضع عالمي مس كل البلدان حتى الاكثر تطورا".