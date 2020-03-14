Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

وهران: حركة البناء الوطني تدعو إلى ندوة مشتركة للقوى السياسية لدراسة مختلف التحديات التي تواجه البلاد

  أدرج يـوم : السبت, 14 آذار/مارس 2020 14:56     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 30 مرات

 وهران - دعت حركة البناء الوطني اليوم السبت من وهران إلى ندوة وطنية مشتركة تجمع كافة القوى السياسية لدراسة الوضع في البلاد و مواجهة مختلف التحديات التي تواجهه "خدمة للمصلحة الوطنية و مستقبل الجزائر".  

و أبرز نائب رئيس حركة البناء الوطني أحمد دان في كلمته خلال لقاء جهوي لهياكل الحزب لولايات الغرب أن "حركة البناء الوطني تدعو الطبقة السياسية والأحزاب والمجتمع المدني إلى ندوة مشتركة من أجل إيقاف الاحتقان وتجميع القوى السياسية لمواجهة التحديات التي تواجهها الجزائر" و "ترك الخلافات جانبا خدمة للمصلحة الوطنية".

وأضاف أن الحركة تدعو إلى مبادرة إيقاف الاحتقان وتولي المسؤولية بشكل مشترك إزاء مستقبل الجزائر لا سيما للعبور - كما قال- نحو "مستقبل آمن يمكن أن نتنافس فيه سياسيا واقتصاديا"، مذكرا في ذات السياق بالتحديات التي تهدد الجزائر على غرار انتشار فيروس كورونا والأزمة الاقتصادية الناجمة عن تراجع أسعار البترول وغيرها.

من جهة أخرى، حث السيد دان مناضلي الحركة إلى "نقل وثيقة الدستور إلى مختلف الفضاءات من أجل الإثراء على غرار التجمعات والجامعات والنخب حتى يتم رفع انشغالات وآراء وأفكار مختلف الشرائح".

وبخصوص قانون الانتخابات الجديد الذي "تتطلع اليه الطبقة السياسية"، كما قال، فقد ذكر السيد دان أن الحركة ستقدم مجموعة من المقترحات في هذا الصدد خاصة وأن "القانون القديم لا يضمن النزاهة وشروط المنافسة"، مبرزا أن "تشكيلته السياسية ستساهم في تغيير الخريطة السياسية للبلاد".

كلـمات مفتـاحيــة :
وهران: حركة البناء الوطني تدعو إلى ندوة مشتركة للقوى السياسية لدراسة مختلف التحديات التي تواجه البلاد
  أدرج يـوم : السبت, 14 آذار/مارس 2020 14:56     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 30 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.03.16

بلحيمر يثمن الأصوات الداعية إلى "التعقل" والتوقيف "المؤقت للحراك الشعبي 

20.03.16

الحراك اخترق من قبل تيارات سياسية وأصبح بعد عام "يراوح مكانه دون مخرج"

20.03.16

مجلس الأمة يقرر التعليق الاستثنائي لنشاطه إلى "إشعار آخر"

20.03.16

النزاع السوري يدخل عامه العاشر وسط عجز دولي عن رسم أفق سياسي للسلام المنشود

20.03.16

اللواء شنقريحة يشرف غدا الثلاثاء على تنصيب القائد الجديد للقوات البرية

20.03.16

توسع دائرة انتشار فيروس كورونا وتزايد القلق بشأن تداعياته على الاقتصاد العالمي

الأكثــر قـراءة

20.03.10

وزير الداخلية: جهات أجنبية تدعم عناصر معروفة تسعى إلى تهديم الجزائر 

20.03.12

فيروس كورونا: الرئيس تبون يأمر بإغلاق المدارس والجامعات ومؤسسات التكوين والتعليم المهنيين

20.03.10

رئيس الجمهورية يترأس اجتماعا لتقييم الوضع الاقتصادي للبلد

20.03.12

مذكرة تفاهم مرتقب توقيعها بين وزارة الطاقة ومبادرة "ديزرتيك" أبريل المقبل

20.03.12

فيروس كورونا: تسجيل حالة إصابة جديدة مؤكدة و ثاني وفاة

20.03.09

عبد المجيد عطار لوأج: حرب الأسعار ستؤدي مرة أخرى الى خفض أسعارالنفط