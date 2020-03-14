وسيترأس اللواء شنقريحة، خلال هذه الزيارة، الاجتماع السنوي لإطارات ومسؤولي هياكل التكوين بالجيش الوطني الشعبي ويعقد لقاء توجيهيا مع طلبة المدارس العسكرية.
اللواء شنقريحة في زيارة عمل إلى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس بالرويبة غدا الأحد
أدرج يـوم : السبت, 14 آذار/مارس 2020 14:47 الفئـة : الجـزائـر قراءة : 10 مرات
الجزائر - يقوم اللواء السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة، غدا الأحد، بزيارة عمل إلى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس بالناحية العسكرية الأولى، حسب ما افاد به يوم السبت بيان لوزارة الدفاع الوطني.
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