ترحيل الجزائريين العالقين بالمغرب بسبب تعليق الرحلات الجوية اليوم أوغدا

الجزائر- سيتم يوم السبت أوغدا الأحد ترحيل الجزائريين العالقين بمطار الدار البيضاء بالمملكة المغربية نحو الجزائر، حسبما أكده يوم السبت بالعاصمة وزير الأشغال العمومية و النقل فاروق شيعلي.

و أضاف الوزير في تصريح للصحافة, على هامش زيارة إلى مقر شركة النقل الحضري و شبه الحضري لولاية الجزائر (إيتوزا), انه تم تكليف قنصلية الجزائر بالمغرب بإعداد قائمة الجزائريين الراغبين في الرجوع إلى وطنهم قصد نقلهم مباشرة إلى الجزائر أو مرورا بتونس.

و اوضح ان وزارة الأشغال العمومية و النقل نسقت مع وزارة الشؤون الخارجية و المدير العام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية لاتخاذ جميع الاجراءات لإرجاع الجزائريين المتواجدين بالمغرب إلى وطنهم.

و قد قررت الحكومتان الجزائرية والمغربية مساء الخميس وقف الرحلات الجوية بين البلدين مؤقتا كاجراء" احترازي" لمنع تفشي وباء كورونا فيروس.

و سجل المغرب لحد الان 8 اصابات مؤكدة بهذا الفيروس.

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و بالجزائر تم تسجيل 37 اصابة و 3 وفيات بسبب هذا الوباء العالمي.

من جهة أخرى, أبرز السيد شيعلي انه تم اتخاذ اجراءات احتياطية لمجابهة وباء كورونا و ذلك عن طريق "تعليق بصفة مؤقتة بعض الرحلات الجوية نحو إسبانيا و إيطاليا بالاضافة إلى تخفيض الرحلات نحو فرنسا بنسبة 50 بالمائة".

و فيما يخص الرحلات البحرية قال الوزير أنه تم اتخاذ نفس الاجراءات مضيفا ان قطاعه في اتصال مع شركات الملاحة البحرية لإرجاع كل الجزائريين العالقين بالخارج. اقرأ أيضا: فيروس كورونا: الخطوط الجوية الجزائرية تعلق رحلاتها "من و إلى" روما

و أضاف ان هذه الاجراءات المتعلقة بتعليق الرحلات الجوية و البحرية ستنتهي مع بداية أبريل القادم.

و قال بخصوص الرحلات الجوية بين الجزائر و الصين انه "لا يوجد رحلات بين البلدين بسبب عدم وجود مسافرين لا ذهابا و لا إيابا".

و اكد انه تم اتخاذ جميع الاجراءات الاحترازية على مستوى مطارات الجزائر لتفادي تفشي داء "الكورونا" بالبلاد على غرار مطار عنابة الذي زود بقاعة مجهزة بجميع الاجهزة الطبية التي تسمح بوضع المسافرين الذين يحتمل إصابتهم بالداء في الحجر الصحي.