Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

تأجيل المؤتمر الاستثنائي للتجمع الوطني الديمقراطي

  أدرج يـوم : السبت, 14 آذار/مارس 2020 10:47     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 27 مرات
تأجيل المؤتمر الاستثنائي للتجمع الوطني الديمقراطي

الجزائر- قررت اللجنة الوطنية لتحضير المؤتمر الاستثنائي للتجمع الوطني الديمقراطي تأجيل المؤتمر الذي كان مقررا انعقاده يومي 18 و19 مارس الجاري إلى موعد لاحق, حسب ما أفاد به يوم السبت بيان للحزب.

وأوضح ذات المصدر أنه "تطبيقا لقرارات السيد رئيس الجمهورية المتعلقة بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا في بلادنا, تعلم اللجنة الوطنية لتحضير المؤتمر الاستثنائي للحزب كافة المندوبين بأنه تقرر تأجيل المؤتمر الاستثنائي للتجمع الوطني الديمقراطي الذي كان مقررا انعقاده يومي 18 و 19 مارس 2020 إلى موعد لاحق سيتم تحديده تماشيا مع التدابير التي ستتخذها السلطات العليا للبلاد بخصوص هذا الوباء العالمي".

للإشارة, فإن لجنة تحضير المؤتمر الاستثنائي الذي سيتم خلاله انتخاب أمين عام للتجمع الوطني الديمقراطي, كانت قد أعلنت عن استلامها طلبين اثنين للترشح لهذا المنصب. ويتعلق الأمر بكل من عزالدين ميهوبي (الأمين العام بالنيابة للحزب) وإلياس عاشور, عضو مجلس الأمة عن ولاية البليدة.     

وذكرت اللجنة مندوبي المؤتمر الاستثنائي, في بيان سابق, أنه "باستثناء هذين الطلبين اللذين تم إيداعهما في الآجال المحددة بموجب أحكام القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب, لن يقبل أي طلب ترشح آخر لهذا المنصب, اعتبارا لانقضاء آخر أجل وهو تاريخ 4 مارس 2020".

آخر تعديل على السبت, 14 آذار/مارس 2020 11:27
كلـمات مفتـاحيــة :
تأجيل المؤتمر الاستثنائي للتجمع الوطني الديمقراطي
  أدرج يـوم : السبت, 14 آذار/مارس 2020 10:47     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 27 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.03.16

هبوب رياح قوية و تطاير للرمال بعدة ولايات جنوبية

20.03.16

واجعوط: انسجام المناهج التعليمية وتخفيف ثقل المحفظة من أهم ورشات قطاع التربية

20.03.16

الفنان التشكيلي والخطاط والمصور أحمد بن علو في ذمة الله

20.03.16

بن بوزيد: "لدينا كل الامكانيات للتصدي" لفيروس كورونا

20.03.16

فيروس كورونا: تعليق مؤقت للرحلات الجوية و البحرية من و إلى أوروبا ابتداء من الخميس القادم

20.03.16

قضية فساد بمديرية توزيع الكهرباء و الغاز بتيبازة: إلتماس أحكام ما بين 7 و 10 سنوات سجنا…

الأكثــر قـراءة

20.03.10

وزير الداخلية: جهات أجنبية تدعم عناصر معروفة تسعى إلى تهديم الجزائر 

20.03.10

رئيس الجمهورية يترأس اجتماعا لتقييم الوضع الاقتصادي للبلد

20.03.12

فيروس كورونا: الرئيس تبون يأمر بإغلاق المدارس والجامعات ومؤسسات التكوين والتعليم المهنيين

20.03.12

فيروس كورونا: تسجيل حالة إصابة جديدة مؤكدة و ثاني وفاة

20.03.12

مذكرة تفاهم مرتقب توقيعها بين وزارة الطاقة ومبادرة "ديزرتيك" أبريل المقبل

20.03.13

فيروس كورونا: الخطوط الجوية الجزائرية تعلق مؤقتا رحلاتها من وإلى فرنسا وإسبانيا