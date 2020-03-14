الجزائر- قررت اللجنة الوطنية لتحضير المؤتمر الاستثنائي للتجمع الوطني الديمقراطي تأجيل المؤتمر الذي كان مقررا انعقاده يومي 18 و19 مارس الجاري إلى موعد لاحق, حسب ما أفاد به يوم السبت بيان للحزب.

وأوضح ذات المصدر أنه "تطبيقا لقرارات السيد رئيس الجمهورية المتعلقة بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا في بلادنا, تعلم اللجنة الوطنية لتحضير المؤتمر الاستثنائي للحزب كافة المندوبين بأنه تقرر تأجيل المؤتمر الاستثنائي للتجمع الوطني الديمقراطي الذي كان مقررا انعقاده يومي 18 و 19 مارس 2020 إلى موعد لاحق سيتم تحديده تماشيا مع التدابير التي ستتخذها السلطات العليا للبلاد بخصوص هذا الوباء العالمي".

للإشارة, فإن لجنة تحضير المؤتمر الاستثنائي الذي سيتم خلاله انتخاب أمين عام للتجمع الوطني الديمقراطي, كانت قد أعلنت عن استلامها طلبين اثنين للترشح لهذا المنصب. ويتعلق الأمر بكل من عزالدين ميهوبي (الأمين العام بالنيابة للحزب) وإلياس عاشور, عضو مجلس الأمة عن ولاية البليدة.

وذكرت اللجنة مندوبي المؤتمر الاستثنائي, في بيان سابق, أنه "باستثناء هذين الطلبين اللذين تم إيداعهما في الآجال المحددة بموجب أحكام القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب, لن يقبل أي طلب ترشح آخر لهذا المنصب, اعتبارا لانقضاء آخر أجل وهو تاريخ 4 مارس 2020".