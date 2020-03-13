الجزائر تدعو المفوضية السامية لللاجئين للأخذ بالحسبان العدد الحقيقي للاجئين الصحراويين

جنيف - دعت الجزائر، المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الى الاخذ بالحسبان، العدد الحقيقي لللاجئين الصحراويين، طبقا للتقرير الرسمي الصادر عن الوكالات الاممية في شهر مارس 2018.

و اعربت الجزائر خلال اشغال الاجتماع ال77 للجنة الدائمة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بجنيف، عن انشغالها، امام استمرار النزاعات في منطقة الشرق الاوسط و شمال افريقيا مخلفة الملايين من حالات التهجير القسري، سيما في ليبيا و سوريا و العراق و اليمن.

في هذا الصدد استوقف السفير وممثل الجزائر الدائم في جنيف، رشيد بلباقي، المجتمع الدولي حول هذه المسالة المثيرة للقلق، مذكرا بجهود الجزائر، سيما ضمن جوارها القريب، من اجل معالجة الاسباب العميقة لتلك الازمات الانسانية عبر التسوية السلمية للنزاعات و البحث عن حلول مستديمة.

كما اكد على جهود الجزائر من اجل ضمان مساعدة و حماية اللاجئين المتواجدين على اراضيها، طبقا للأعراف و التقاليد العريقة للضيافة و التضامن التي تتحلى بها الجزائر.

اما فيما يخص وضعية اللاجئين الصحراويين فان الجزائر قد دعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين و المانحين الى الاخذ بالحسبان العدد الحقيقي لهؤلاء السكان، المقدر عددهم ب600 173 شخص كما جاء في التقرير الرسمي الصادر عن الوكالات الأممية في مارس 2018، وذلك من اجل ضمان مساعدة انسانية تتوافق مع الاحتياجات الحقيقية لأولئك اللاجئين.

كما دعت الجزائر، من جهة اخرى، المانحين الى مواصلة زياراتهم الى مخيمات اللاجئين الصحراويين لكي يكونوا شهود عيان عن نتائج ذلك التقرير.

تجدر الإشارة، الى ان المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الكائن مقرها بجنيف، تعد وكالة اممية هدفها حماية اللاجئين و ايجاد حلول دائمة لمشاكلهم، و قد خصص هذا الاجتماع للجنة الدائمة للمفوضية السامية لللاجئين، لدراسة نشاطات و برامج المفوضية في مختلف مناطق العالم : افريقيا، اوروبا، الامريكيتان، اسيا، الشرق الاوسط و شمال افريقيا.