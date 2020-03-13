ندرة الأمطار: "لا يوجد تأثير كبير في تزويد الأسر بالماء الشروب"

المدية - أكد وزير الموارد المائية, السيد أرزقي براقي, الخميس بالمدية, ان ندرة الأمطار المسجلة خلال الأشهر الماضية "لن يكون لها تأثير كبير في تزويد الأسر بالماء الشروب", مؤكدا أن احتياطات المياه الباطنية و السطحية "تغطي حاجيات البلد بما فيه الكفاية".

و قال الوزير على هامش زيارته إلى سد بني سليمان شرق المدية أن ندرة الأمطار المسجلة شهري يناير و فبراير "ليس لها تأثير ملموس لحد الآن في القدرات المعبأة و الموجهة لتزويد السكان بالماء الشروب بالنظر إلى المخزونات المتوفرة على مستوى سدود البلد".

و حسب الوزير, يتجاوز حجم المياه المخزنة على مستوى سدود البلد عتبة 4 مليار متر مكعب, منها 2ر1 مليار متر مكعب موجهة لاستهلاك الأسر, أي أدنى بقليل من ثلث الحجم المخزن, موضحا أن الموارد الباطنية تغطي أزيد من 66 بالمائة من حاجيات السكان, إذا أن الاحتياطات المثبتة منها تضع البلد في منأى عن الحاجة للماء الشروب للسنوات المقبلة, حسب تقديرات الوكالة الوطنية للموارد المائية.

و زيادة لهذه المخزونات, فتزويد المدن الساحلية مضمون منذ بضعة سنوات من خلال المحطات ال17 لتحلية مياه البحر الذي يعد موردا متجددا, مما يسمح "بتقليص التبعية" على مستوى هذه المدن تجاه مصادر التموين الأخرى الموجهة لتزويد الولايات الداخلية, يضيف الوزير.

من جهة أخرى, أكد السيد براقي أنه "سيتم نهاية شهر أبريل تقييم مخزونات المياه المعبئة في كامل التراب الوطني و سيتم اتخاذ إجراءات في السنوات المقبلة حسب نتائج هذا التقييم".

و قد باشر وزير الموارد المائية زيارته التفقدية إلى ولاية المدية بإدخال حيز الخدمة شبكة تزويد الماء الشروب لفائدة قرى متفرقة كائنة ببلدية بوغار جنوب غرب المدية, و بعدها تفقد مشروع تزويد بلديات الربعية و أولاد ذايد بدائرة البرواقية, حيث سيزود بحلول جوان المقبل ما يقارب 7500 عائلة, قبل أن يتنقل إلى سد بني سليمان و يتفقد ورشة حماية مدينة بني سليمان ضد الفيضانات.