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الجزائر- فرنسا: تنظيم لجنة وزارية مشتركة رفيعة المستوى شهر يوليو المقبل

  أدرج يـوم : الجمعة, 13 آذار/مارس 2020 09:31     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 19 مرات
الجزائر- فرنسا: تنظيم لجنة وزارية مشتركة رفيعة المستوى شهر يوليو المقبل

الجزائر - أعلن وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي, جان إيف لودريان الخميس بالجزائر العاصمة عن عقد لجنة وزارية مشتركة جزائرية فرنسية رفيعة المستوى شهر يوليو المقبل.

و صرح السيد لودريان للصحافة عقب اللقاء الذي خصه به رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون: "تطرقنا إلى كافة مسائل الشراكة سواء كانت تلك المتعلقة بالذاكرة أو الرزنامة القادمة بما أننا سنعقد مطلع شهر يوليو القادم مع الوزيرين الأولين للبلدين لجنة وزارية مشتركة رفيعة المستوى ستسمح بتقييم مجمل شراكاتنا كما ستعكف على المسائل الثقافية و الجامعية و التكوين و الشباب".

و بعد ان ذكر أنه عقد اليوم "عدة اجتماعات" مع وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم شملت "عدة مواضيع شراكة بين الجزائر و فرنسا", أكد الوزير الفرنسي أن زيارته للجزائر كانت "خطوة في هذه الديناميكية الجديدة بين بلدينا", خطوة جعل العلاقات الثنائية "شراكة مميزة".

و أضاف الوزير الفرنسي "عقدنا اجتماع حول كافة الرهانات الاقتصادية", معتبرا أن الشراكة الاقتصادية بين الجزائر و فرنسا "اصبحت تعرف انتعاشا, لا سيما و أن مخطط عمل الحكومة (الجزائرية) يسمح بآفاق جديدة و علاقة جد إيجابية في المجال الاقتصادي بين بلدينا".

و بخصوص القضايا الدولية, لاسيما الأوضاع في ليبيا و الساحل التي وصفها ب"حالات نزاع كبيرة", ذكر رئيس الدبلوماسية الفرنسية أن الجزائر و فرنسا "تواصلان العمل  سويا و أن مواقفهما جد متقاربة و تسعيان إلى استتباب السلم في هذه المناطق".

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الجزائر- فرنسا: تنظيم لجنة وزارية مشتركة رفيعة المستوى شهر يوليو المقبل
  أدرج يـوم : الجمعة, 13 آذار/مارس 2020 09:31     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 19 مرة   شارك

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