فيروس كورونا: المجلس الشعبي الوطني يقرر تأجيل النشاطات العامة الى وقت لاحق

الجزائر - قرر مكتب المجلس الشعبي الوطني يوم الخميس "تأجيل النشاطات العامة الى وقت لاحق كإجراء وقائي واحترازي من فيروس كورونا"، حسبما أفاد به بيان للمجلس.

وجاء في البيان أن "رئيس المجلس الشعبي الوطني، سليمان شنين، قرر اليوم بعد الاتفاق مع أعضاء مكتب المجلس، تأجيل النشاطات العامة التي كانت مبرمجة خلال الأيام القادمة، إلى وقت لاحق، وذلك كإجراء احترازي ووقائي من فيروس كورونا".