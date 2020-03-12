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فيروس كورونا: المجلس الشعبي الوطني يقرر تأجيل النشاطات العامة الى وقت لاحق

  أدرج يـوم : الخميس, 12 آذار/مارس 2020 19:13     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 0 مرات

الجزائر - قرر مكتب المجلس الشعبي الوطني يوم الخميس "تأجيل النشاطات العامة الى وقت لاحق كإجراء وقائي واحترازي من فيروس كورونا"، حسبما أفاد به بيان للمجلس.

وجاء في البيان أن "رئيس المجلس الشعبي الوطني، سليمان شنين، قرر اليوم بعد الاتفاق مع أعضاء مكتب المجلس، تأجيل النشاطات العامة التي كانت مبرمجة خلال الأيام القادمة، إلى وقت لاحق، وذلك كإجراء احترازي ووقائي من فيروس كورونا".

آخر تعديل على الخميس, 12 آذار/مارس 2020 19:14
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فيروس كورونا: المجلس الشعبي الوطني يقرر تأجيل النشاطات العامة الى وقت لاحق
  أدرج يـوم : الخميس, 12 آذار/مارس 2020 19:13     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 0 مرة   شارك

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