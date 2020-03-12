صديقي: حزب جبهة التحرير الوطني يساند مسعى تعديل الدستور الرامي إلى تشييد جزائر جديدة

برج بوعريريج - أكد الأمين العام بالنيابة لحزب جبهة لتحرير الوطني علي صديقي اليوم الخميس من برج بوعريريج بأن تشكيلته السياسية "تساند مسعى تعديل الدستور الرامي إلى تشييد جزائر جديدة."

"سندعم كل ما يوافق رؤانا فيما يتعلق بدعم برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون و نحن مع تعديل الدستور الذي يصبو إلى تشييد جزائر جديدة"، حسب ما أوضحه السيد صديقي خلال لقاء جهوي جمع مناضلي الحزب من ثماني ولايات شرقية احتضنه مقر الحزب بعاصمة الولاية لمناقشة قضايا البلاد عموما و للتحضير للمؤتمر الوطني القادم و الاستحقاقات المقبلة.

وأشار ذات المسؤول الحزبي إلى أن حزب جبهة التحرير الوطني "يبقى قوة اقتراح"، مضيفا بأن "تشكيلته السياسية تعمل على تأدية دورها كما أدته بالأمس."

وأضاف بأن هذا اللقاء الذي تحتضنه ولاية برج بوعريريج يهدف إلى "الاستماع لصوت المناضلين و لقاعدة الحزب لتوضيح الرؤية حول رهانات المرحلة و واقع الحزب وآفاقه".

ولدى تطرقه للشأن الداخلي للحزب أفاد الأمين العام بالنيابة لحزب جبهة التحرير الوطني "نحن نعمل على تحضير حزبنا للآفاق المستقبلية و لا يكون ذلك إلا بمعرفة الواقع و تنشيط القاعدة النضالية. كما نسعى إلى تنظيم صفوفنا بداية من ترميم هياكل الحزب قبل انعقاد المؤتمر المقبل الذي ستشرع اللجنة المركزية للحزب في التحضير له قريبا".