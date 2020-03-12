فيروس كورونا: تقديم تاريخ العطلة الربيعية بأسبوع 

وأوضح بيان للوزارة أنه "تبعا لقرار رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، القاضي بإغلاق المؤسسات التربوية، ابتداء من اليوم الخميس 12 مارس 2020 وإلى غاية انتهاء العطلة الربيعية، كإجراء احترازي ووقائي من تفشي وباء كورونا (كوفيد-19)، تعلن وزارة التربية الوطنية تقديم تاريخ العطلة الربيعية التي كانت مبرمجة في 19 مارس الجاري إلى هذا اليوم الخميس 12 مارس 2020 وذلك على مستوى كافة مؤسسات التربية والتعليم للمراحل التعليمية الثلاث".
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وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه العطلة تمتد إلى غاية يوم الأحد 05 أبريل القادم .
وكان رئيس الجمهورية قد أمر في وقت سابق بإغلاق المدارس بأطوارها الثلاث والجامعات و مؤسسات التكوين المهنيين ابتداء من اليوم الخميس ولغاية انتهاء العطلة الربيعية في الخامس أبريل القادم كإجراء للوقاية من تفشي فيروس كورونا.