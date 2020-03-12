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المجاهدون وذوي الحقوق: احتساب سنوات الثورة كسنوات عمل فعلية في التقاعد "مكرسة" قانونا

  أدرج يـوم : الخميس, 12 آذار/مارس 2020 16:37     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 133 مرات
المجاهدون وذوي الحقوق: احتساب سنوات الثورة كسنوات عمل فعلية في التقاعد &quot;مكرسة&quot; قانونا

الجزائر - أكد وزير المجاهدين وذوي الحقوق، الطيب زيتوني، اليوم الخميس، بالجزائر العاصمة أن الدولة تكرس قانونا حق المجاهدين وذوي الحقوق في احتساب سنوات الثورة كسنوات عمل فعلية في التقاعد.

وخلال جلسة علنية  مخصصة لطرح الأسئلة الشفهية  ترأسها السيد سليمان شنين ،رئيس المجلس وحضرها اعضاء من الحكومة إلى جانب وزيرة العلاقات مع البرلمان ،بسمة عزوار أوضح السيد زيتوني في رده على سؤال شفوي طرحه النائب منور الشيخ،بخصوص تطبيق المادة 43 من القانون 07-99 المؤرخ في 05-04-1999 والمتعلق بالمجاهد والشهيد، والتي تنص على تكفل الدولة بالأعباء المالية الناتجة عن الإجراءات الخاصة بتقاعد المجاهدين وذوي حقوق الشهيد، أن "الدولة تكرس بموجب أحكام المواد 41، 42 و43 من هذا القانون حق المجاهدين وذوي الحقوق في احتساب سنوات الثورة كسنوات عمل فعلية".

وأضاف الوزير أن قطاعه الوزاري يتكفل بدفع هذه الأعباء من ميزانية مخصصة سنويا لاشتراكات الصندوق الوطني للتقاعد وصندوق الضمان الاجتماعي لغير الأجراء وتقديم الفارق التكميلي لمعاش التقاعد للمجاهدين وذوي الحقوق.

وفي رده على سؤال آخر، رفعته النائب سعاد طاهر جبار، بخصوص قصر المدة الممنوحة سنويا للمجاهدين وذوي الحقوق للاستفادة من مراكز الراحة والعلاج التابعة للقطاع، أجاب الوزير أن مدة " 15 يوما في مراكز الراحة المحددة قانونا جاءت بعد استشارة الأطباء المختصين في الطب العام والتأهيل الحركي والفيزيائي"، مضيفا أنه يمكن تمديد الإقامة بناء على رأي الطبيب وحسب الوضعية الصحية للمعني.

في نفس السياق، شدد الوزير على توفر نفس الخدمات الطبية لإعادة التأهيل الحركي والوظيفي على مستوى أغلب ولايات الوطن من خلال ملحقات مراكز الراحة والمركز الوطني لتجهيز معطوبي وضحايا ثورة التحرير بالدويرة وملحقاته والتي تتوفر على أحدث المعدات والتجهيزات الطبية لضمان العلاج الفيزيائي الطبيعي والتأهيل الحركي.

ومن جهة اخرى، أعلن عن مشاريع جديدة كمركز الراحة بولاية عين تموشنت الذي سيدخل حيز الخدمة بداية السنة القادمة على أقصى تقدير، مركز ببجاية تبلغ نسبة الأشغال به أكثر من 90 بالمائة إضافة إلى مراكز أخرى بكل من وهران وتلمسان وتيزي وزو تنتظر الموافقة من وزارة المالية للشروع في إنجازها بداية من السنة القادمة.

آخر تعديل على الخميس, 12 آذار/مارس 2020 16:39
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المجاهدون وذوي الحقوق: احتساب سنوات الثورة كسنوات عمل فعلية في التقاعد "مكرسة" قانونا
  أدرج يـوم : الخميس, 12 آذار/مارس 2020 16:37     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 133 مرة   شارك

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