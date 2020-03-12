"نحن بصدد وضع مخطط عمل وطني للتكفل بمناطق الظل وفك العزلة عن القرى النائية"

قالمة - أكد وزير الأشغال العمومية والنقل فاروق شيعلي اليوم الخميس من قالمة بأن "دائرته الوزارية بصدد وضع مخطط عمل وطني للتكفل بمناطق الظل وفك العزلة عن القرى والمشاتي النائية ".

وأوضح السيد شيعلي في تصريح صحفي لدى تفقده لمشروع إنجاز محطة برية لنقل المسافرين بعاصمة الولاية ضمن زيارة عمل وتفقد لقالمة بأن "العمل جار حاليا بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية و التهيئة العمرانية لإحصاء كل المناطق المعزولة التي تستدعي إعطاءها الأولوية في مجال التكفل بانشغالات سكانها لتحسين ظروفهم المعيشية اليومية في مختلف المجالات بما فيها فك العزلة في مجال الطرقات".

وأضاف بأنه "سيتم توجيه نسبة كبيرة من الإمكانيات المتوفرة حاليا لفائدة المناطق المنسية بما يعطي لسكانها الأمل والإحساس بتكفل الحكومة بوضعيتهم" مفيدا بأن "الزيارات الميدانية هي إحدى الوسائل المهمة التي تعتمد عليها الوزارة لمعاينة واقع سكان المناطق النائية واحتياجاتهم التي تتمحور عادة حول توفير شبكات الكهرباء والغاز والمياه وفتح الطرقات".

وأبرز الوزير بأنه "يتم خلال كل زيارة إعطاء تعليمات صارمة لفتح معابر وطرق لفائدة قاطني السكنات المعزولة لتمكينهم من التنقل والوصول إلى منافذ الطرق الولائية والوطنية أو مراكز البلديات التي تتوفر على المرافق الإدارية والاجتماعية التي يقصدونها وبشكل خاص تلاميذ المدارس".

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وفي هذا السياق أعطى الوزير إشارة الانطلاق في مشروع إعادة الإعتبار لطريق على مسافة تقدر ب4 كلم يربط بين الطريق الولائي رقم 126 ومشتة النشم مرورا بحي الإخوة بلغربي وهما منطقتان تم اعتبارهما من مناطق "الظل"، حسب الشروح المقدمة بعين المكان والتي تم التأكيد خلالها على أن المشروع الذي خصص له غلاف مالي يقارب 60 مليون دج.

ولدى معاينته لمشروع إنجاز منفذ إلى الطريق السيار من قالمة وصولا إلى حدود عنابة على مسافة إجمالية تقدر ب35.7 كلم شدد الوزير على ضرورة تدارك التأخر الكبير المسجل على وتيرة الأشغال التي انطلقت سنة 2014 ويتكفل بها مجمع يضم 4 شركات وطنية لكن نسبة تقدمها الإجمالية لم تتجاوز 30 بالمائة.

وأكد وزير الأشغال العمومية على الأهمية الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة التي يكتسيها هذا المشروع في مجال تسهيل حركة المرور بين ولايتي قالمة وعنابة والتقليل من عدد حوادث المرور الكبيرة التي يسجلها الطريق الوطني رقم 21 الرابط بين الولايتين موضحا بأنه سيتم اللجوء إلى الطرق القانونية لتسوية مشكل إحدى الشركات المنخرطة في المجمع والتي تواجه صعوبات كبيرة في الوفاء بالتزاماتها في حصتها من المشروع التي تقدر ب10 كلم.

كما عاين عدة مشاريع مرتبطة بقطاعه منها مشروع الشطر الأول من ازدواجية الطريق الوطني رقم 20 الرابط بين قالمة وحدود ولاية قسنطينة على مسافة تقدر 30 كلم بين بلديتي مجاز عمار ووادي الزناتي بغلاف مالي يقدر ب5.5 مليار دج و من المنتظر أن يتم استلام أجزاء منه بداية السداسي الثاني من السنة الحالية.

وكان السيد شيعلي قد استهل زيارته لولاية قالمة بمعاينة مشروع إنجاز طريق اجتنابي على مسافة 6 كلم ببلدية الفجوج التي توجد على محور الطريق الوطني رقم 80 الرابط بين قالمة وسكيكدة ليختمها بتفقد مشروع ازدواجية الطريق الوطني رقم 16 بين حدود ولاية سوق أهراس ومحول الطريق السيار شرق/غرب على مسافة تقدر ب42 كلم.