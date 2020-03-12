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فيروس كورونا: الرئيس تبون يأمر بإغلاق المدارس والجامعات ومؤسسات التكوين والتعليم المهنيين

  أدرج يـوم : الخميس, 12 آذار/مارس 2020 15:06     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 17 مرات
فيروس كورونا: الرئيس تبون يأمر بإغلاق المدارس والجامعات ومؤسسات التكوين والتعليم المهنيين

الجزائر - أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بإغلاق المدارس بأطوارها الثلاث و الجامعات و مؤسسات التكوين المهنيين ابتداء من اليوم الخميس و لغاية انتهاء العطلة الربيعية في الخامس أبريل القادم  كإجراء للوقاية من تفشي فيروس كورون، حسب بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان :" أمر رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، بعد استشارة الوزراء المعنيين، بإغلاق مدارس التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي، إبتداء من اليوم، الخميس 12 مارس 2020، ولغاية انتهاء العطلة الربيعية في الخامس من الشهر القادم".

كما أمر الرئيس تبون بإغلاق الجامعات ومعاهد التعليم العالي، ماعدا الكليات التي مازالت تجري فيها الامتحانات الاستدراكية.

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ويشمل هذا القرار أيضا حسب ذات المصدر، المؤسسات التكوينية التابعة لقطاع التكوين والتعليم المهنيين ومدارس التعليم القرآني والزوايا وأقسام محو الأمية وجميع المؤسسات التربوية الخاصة ورياض الأطفال.

وتمت الإشارة إلى أن هذا القرار يأتي، كإجراء احترازي للوقاية من تفشي وباء فيروس كورونا.

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فيروس كورونا: الرئيس تبون يأمر بإغلاق المدارس والجامعات ومؤسسات التكوين والتعليم المهنيين
  أدرج يـوم : الخميس, 12 آذار/مارس 2020 15:06     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 17 مرة   شارك

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