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بلجود يشرف على اجتماع اللجنة الوطنية المكلفة بعملية الاحصاء العام للسكان لسنة 2020

  أدرج يـوم : الخميس, 12 آذار/مارس 2020 11:07     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 12 مرات
بلجود يشرف على اجتماع اللجنة الوطنية المكلفة بعملية الاحصاء العام للسكان لسنة 2020

الجزائر - أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كمال بلجود، على اجتماع اللجنة الوطنية المكلفة بعملية الاحصاء العام للسكان لسنة 2020 بصفته رئيسا لها، حسب ما أورده الخميس بيان لذات الوزارة. 

وأوضح المصدر ذاته أنه "تم خلال هذ الاجتماع الذي يندرج ضمن شق التحضير التقني والعملياتي للموعد الوطني، المصادقة على مشروع الاستبيان الخاص بالإحصاء العام بعد إثراء وتحيين محتوياته وفق انشغالات مختلف القطاعات المعنية قصد التكفل ببعض المؤشرات الاحصائية الجديدة التي تتناسب وأولويات السلطات العمومية وخطة عمل مختلف القطاعات وذلك بعد استفائه موافقة الوزير الاول".

كما عرف هذا الاجتماع "تقييما مرحليا لمساهمات مختلف القطاعات الوزارية وكذا مستوى التقدم في التحضيرات ذات الصلة بعملية الاحصاء العام".

وعلى الصعيد اللوجيستي, وقف وزير الداخلية على "التحضيرات المادية والبشرية الضرورية لإنجاح العملية, سيما ما ارتبط بالصفقات العمومية وتوزيع العتاد المتنقل وفق مبدأ ترشيد النفقات الذي أمر به رئيس الجمهورية، بالإضافة الى الجوانب المتعلقة بالتأطير البشري للعملية".

وفي هذا السياق، ركز السيد بلجود في تدخله على "ضرورة تجنيد جميع الوسائل ومرافقة العملية بمؤطرين مؤهلين مع تسريع العملية التحضيرية، فضلا عن ضمان المتابعة الدورية لتقدم العملية على المستوى المحلي تحت اشراف الولاة والسهر على التنسيق المتواصل مع مختلف المتعاملين والشركاء".

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بلجود يشرف على اجتماع اللجنة الوطنية المكلفة بعملية الاحصاء العام للسكان لسنة 2020
  أدرج يـوم : الخميس, 12 آذار/مارس 2020 11:07     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 12 مرة   شارك

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