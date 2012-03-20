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المنظمات النقابية مدعوة لإرسال عناصر تقدير تمثيليتها قبل 31 مارس

  أدرج يـوم : الخميس, 12 آذار/مارس 2020 10:40     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 17 مرات

الجزائر- دعت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي يوم الأربعاء المنظمات النقابية بإرسال كل المعلومات المتعلقة بتقدير تمثيليتها وذلك قبل الآجال المحددة ب 31 مارس الجاري, حسب ما أورده يوم الأربعاء بيان للوزارة المعنية.

واضاف البيان بانه على "المنظمات النقابية بإرسال كل المعلومات المتعلقة بالعناصر التي تسمح بتقدير تمثيلية منظماتهم النقابية وذلك قبل الآجال المحددة ب 31 مارس الجاري مع ملئ التطبيق المعلوماتي برنامج ( excel ) الذي يمكن تحميله من الموقع الرسمي للوزارة  الرابط (www.mtess.gov.dz) .

كما تذكر الوزارة المنظمات النقابية المسجلة للعمال الاجراء وارباب العمل بواجبهم بإبلاغ الهيئة المستخدمة والسلطة الادارية المختصة حسب (المادة 10 من القانون 90- 10 ) بالعناصر التي تسمح بتقدير تمثيليتهم طبقا لأحكام المواد من 34 الى 37 مكرر  من القانون رقم 90- 14 المؤرخ في 02 جوان 1990 المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي المعدل والمتمم.

ويخلص البيان بان المنظمات النقابية التي لا تبلغ بعناصر تقدير تمثيليتها في الآجال القانونية  بمكن اعتبارها غير تمثيلية طبقا لأحكام المادة  37  مكرر من القانون المشار اليه اعلاه.

آخر تعديل على الخميس, 12 آذار/مارس 2020 10:52
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المنظمات النقابية مدعوة لإرسال عناصر تقدير تمثيليتها قبل 31 مارس
  أدرج يـوم : الخميس, 12 آذار/مارس 2020 10:40     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 17 مرة   شارك

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