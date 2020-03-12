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اجتماع مجموعة اتصال الاتحاد الافريقي حول ليبيا: السيد جراد يصل إلى أويو

  أدرج يـوم : الخميس, 12 آذار/مارس 2020 09:44     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 14 مرات
اجتماع مجموعة اتصال الاتحاد الافريقي حول ليبيا: السيد جراد يصل إلى أويو

أويو (جمهورية الكونغو) - وصل الوزير الأول, عبد العزيز جراد بعد ظهر يوم الأربعاء إلى مدينة أويو (جمهورية الكونغو) للمشاركة في أشغال اجتماع مجموعة اتصال الاتحاد الافريقي حول ليبيا بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون.

و يخصص اجتماع مجموعة اتصال الاتحاد الافريقي حول ليبيا المنبثق عن قمة اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الافريقي حول ليبيا, لمناقشة آخر التطورات في هذا البلد و التقدم الحاصل فيما يتعلق بالتحضير لمنتدى المصالحة الليبية.

و كان في استقبال السيد جراد لدى وصوله بالمطار الدولي أويو أولومبو رئيس جمهورية الكونغو, دونيس ساسو نغيسو و الوزير الأول, كليمون موامبا.

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و يندرج هذا اللقاء في اطار تطبيق مخطط عمل الاتحاد الافريقي حول التحضير للندوة الشاملة حول المصالحة الوطنية في ليبيا الذي صادقت عليه ندوة برلين.

خلال انعقاد القمة الثامنة للجنة المجتمعة نهاية يناير ببرازافيل أعد الاتحاد الافريقي خارطة طريق من أجل تنظيم نهاية السنة الجارية "الندوة الشاملة حول المصالحة الوطنية" الرامية إلى وضع حد للأزمة السائدة في هذا البلد.

وحددت خارطة الطريق التي أقرتها اللجنة المراحل الرئيسية لهذا المسار لاسيما إنشاء اللجنة التحضيرية للمنتدى وإعداد رزنامة الاجتماعات ومسودة الموارد المالية الضرورية لنجاح المهمة.

وسيقترح منتدى المصالحة الوطنية الشامل بين الفرقاء الليبيين فترة انتقالية ويقدم مشروع الدستور كما سيقترح تاريخا للاستفتاء حول الدستور وموعد لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

وكانت الجزائر قد عرضت احتضان منتدى المصالحة الوطنية لتقريب مواقف الأطراف المتصارعة في ليبيا من أجل التوصل لحل للأزمة ووضع الأسس لدولة جديدة مستقرة.

آخر تعديل على الخميس, 12 آذار/مارس 2020 10:00
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اجتماع مجموعة اتصال الاتحاد الافريقي حول ليبيا: السيد جراد يصل إلى أويو
  أدرج يـوم : الخميس, 12 آذار/مارس 2020 09:44     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 14 مرة   شارك

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