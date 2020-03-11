وزير العدل يعزي أسرتي وكيل الجمهورية المساعد لدى محكمة شرشال وزوجته وابنهم المتوفين اختناقا بالغاز

و قال وزير العدل في بيان "ببالغ الأسى والتأثر وقلب ملؤه الإيمان بقضاء الله وقدره، تلقيت نبأ الفاجعة التي ألمت بكم بانتقال المغفور له الأبن البار والصهر الشريف، السيد فوزي، مع حرمه الكريمة وابنيهما العزيز، إلى جوار ربهم الحي القيوم الذي لا يموت، نسأله تبارك وتعالى أن يتعمد أرواحهم الطاهرة بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنهم فسيح جناته بدار الخلد والبقاء، رفقة عباده المنعمين بجلال عفوه وكرمه ورضوانه، جزاء وفاقا وحسن أولئك رفيقا".

وواصل الوزير تعازيه بالقول "وإذا أشاطركم أحزانكم وآلامكم في هذا المصاب الجلل، الذي أفقدنا وإياكم وأسرة العدالة، أيضا، قاضيا شابا، مشهودا له بالإستقامة والإخلاص والجدية وبالإحترام وحسن العلاقة مع الزملاء، أتقدم إليكم، وإلى كل الأهل وذوي القربى من عائلتيكما الكريمتين، بخالص عبارات التعاطف والمواساة القلبية، سائلا المولى تبارك وتعالى، أن يلهمكم جميل الصبر والسلوان ويعظم أجركم ويجزيكم بما وعد به عباده الصابرين في كتابه العزيز الحكيم".