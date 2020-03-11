السيد شرقي "متفائل" بخصوص تدعيم التنسيق بين الاتحاد الأفريقي و منظمة الامم المتحدة

أويو (جمهورية الكونغو) - أعرب مفوض السلم و الأمن للاتحاد الافريقي اسماعيل شرقي يوم الأربعاء بمدينة أويو (جمهورية الكونغو) عن "تفاؤله" بخصوص تدعيم التنسيق بين الاتحاد الافريقي و منظمة الامم المتحدة في البحث عن تسوية للنزاع الليبي خلال الايام القادمة.

وفي تصريح للصحافة عشية انعقاد الاجتماع الأول لمجموعة الاتصال للاتحاد الافريقي حول ليبيا، أكد السيد شرقي يقول "إني متفائل حيال المرحلةالقادمة التي ستشهد تعاون أفضل بين الاتحاد الافريقي و منظمة الأمم المتحدة".

في هذا الشأن، أوضح نفس المسؤول أنه خلال اجتماع انعقد على هامش القمة ال33 للاتحاد الافريقي باديس ابابا، اتفق كل من الأمين العام لمنظمةالأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس و رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي موسى فقي محمد و رئيس اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الافريقي حول ليبيا دونيس ساسو نغيسو على القيام ب " أعمال ملموسة" حتى يتمكن الاتحاد الافريقي من الاضطلاع بدور "أهم" في الأزمة الليبية.

كما اضاف أن جميع هؤلاء اتفقوا على "اشراك الاتحاد الافريقي في المشاورات السياسية الليبية بجنيف" و التحضير ل "نشر لجنة مشتركة لمراقبة وقف اطلاق النار ميدانيا " في حالة توصل الأطراف المتنازعة الى اتفاق.

و يرى مجلس السلم و الامن أنه من " الضروري" أن " يواصل المجتمع الدولي هوده" من أجل " اسكات البنادق في ليبيا" و " اجبار الليبيينعلى العودة الى طاولة المفاوضات" لاسيما بعد استقالة المبعوث الاممي غسان سلامة.

في هذا الخصوص، تأسف السيد شرقي لاستمرار التدخل الأجنبي في ليبيا و عدم احترام الحظر المفروض على الاسلحة مشيرا الى أن هذه التفاعلات "تعقد أكثر عملية البحث عن حل للأزمة الليبية".

و حسب مجلس السلم و الأمن " لم يتحقق أي تقدم معتبر" في مسار السلم منذ القمة الاخيرة للجنة رفيعة المستوى للاتحاد الافريقي حول ليبيا مضيفا أن أول دورة من المشاورات السياسية الليبية التي جرت نهاية فبراير الماضي " لم تسجل أي تقدم".

و فيما يتعلق بالاجتماع الأول لمجموعة الاتصال للاتحاد الافريقي حول ليبيا المقرر غدا الخميس بمدينة أويو، أوضح مجلس السلم و الأمن أنه مخصص لبحث الوضع في ليبيا و التحضير لندوة المصالحة الوطنية الليبية الشاملة المتفق عليها من طرف ندوة برلين.

كما أضاف قائلا "ستعرض الجزائر التي تشارك في تسوية الأزمة في ليبيا على المشاركين في هذا الاجتماع نتائج الزيارات العديدة التي تم القيام بهاالى هذا البلد".

يذكر أن أربعة بلدان افريقية ستشارك غدا الخميس في أويو في الاجتماع الأول لمجموعة الاتصال للاتحاد الافريقي حول ليبيا. و يتعلق الأمر بالجزائر و التشاد و جنوب افريقيا التي ترأس الاتحاد الافريقي منذ القمة الأخيرة المنعقدة باديس ابابا و الكونغو التي يشرف رئيسها دونيس ساسو نغيسو علىاللجنة العليا رفيعة المستوى للاتحاد الافريقي حول ليبيا.