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السيد جراد يمثل رئيس الجمهورية في الاجتماع الثاني للجنة العليا للاتحاد الإفريقي حول ليبيا

  أدرج يـوم : الأربعاء, 11 آذار/مارس 2020 15:29     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 13 مرات
السيد جراد يمثل رئيس الجمهورية في الاجتماع الثاني للجنة العليا للاتحاد الإفريقي حول ليبيا

الجزائر - كلف رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يوم الاربعاء الوزير الأول عبد العزيز جراد، بتمثيله في أشغال الاجتماع الثاني للجنة العليا للاتحاد الإفريقي حول ليبيا التي ستعقد، غدا الخميس، بمدينة أويو بالكونغو، وفق ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

و جاء في البيان: "كلف رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، الوزير الأول السيد عبد العزيز جراد بالتوجه اليوم الأربعاء 11 مارس 2020، إلى جمهورية الكونغو لتمثيله في أشغال الاجتماع الثاني للجنة العليا للاتحاد الإفريقي حول ليبيا التي ستعقد غدا بمدينة أويو الكونغولية".

و ذكر ذات المصدر بأن "رئيس الجمهورية كان قد لبى دعوة بهذا الشأن تلقاها من نظيره الكونغولي الرئيس دونيس ساسو نقيسو، ويندرج ذلك في جهود الجزائر لتنسيق المواقف الدولية من أجل استئناف المسار السلمي التفاوضي بين أطرف الأزمة الليبية، بعيدا عن التدخلات العسكرية الأجنبية، وبما يضمن وحدة وسيادة الدولة الليبية الشقيقة".

آخر تعديل على الأربعاء, 11 آذار/مارس 2020 15:53
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السيد جراد يمثل رئيس الجمهورية في الاجتماع الثاني للجنة العليا للاتحاد الإفريقي حول ليبيا
  أدرج يـوم : الأربعاء, 11 آذار/مارس 2020 15:29     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 13 مرة   شارك

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