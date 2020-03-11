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المجلس الوطني للصحفيين يكرم إعلاميات بمناسبة اليوم العالمي للمرأة

  أدرج يـوم : الأربعاء, 11 آذار/مارس 2020 15:13     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 5 مرات

الجزائر - تم اليوم الاربعاء بالجزائر العاصمة تكريم مجموعة من الصحفيات يمثلن مختلف وسائل الإعلام الوطنية العمومية والخاصة من طرف المجلس الوطني للصحفيين، وهذا بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

وبهذه المناسبة، دعا رئيس المجلس الوطني للصحفيين، رياض بوخدشة، المرأة الإعلامية إلى "مزيد من المثابرة والتألق لتكريس وجودها بقوة في المهنة الاعلامية التي تحتاج الى كل الكفاءات، خدمة للمجتمع".

كما أكد على أهمية "فتح ورشات عمل تهتم بعمل المرأة الصحفية وتناقش أهم التحديات المهنية والاجتماعية التي تواجهها".

وأشار السيد بوخدشة في هذا الاطار الى ان "المجلس الوطني للصحفيين، بصفته منظمة نقابية تدافع عن المصالح المهنية والاجتماعية للصحافيين، يأخذ أيضا على عاتقه أهم التحديات الاجتماعية والمهنية التي تواجه المرأة الاعلامية".       

وبنفس المناسبة، تطرقت العديد من الصحفيات الى "الظروف الصعبة" التي تواجهها في أداء مهامهن، حيث تم التركيز على وجوب منح المرأة الاعلامية "فرصة تقلد مناصب اتخاذ القرار دون إقصاء أو تمييز".

 وأكدت المتدخلات أيضا على ضرورة تمكين المرأة الإعلامية من المشاركة في ورشات الاصلاحات التي أقرها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لاسيما في مشروع تعديل الدستور من خلال "تقديم اقتراحات بناءة حول حقوقها وواجباتها".

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المجلس الوطني للصحفيين يكرم إعلاميات بمناسبة اليوم العالمي للمرأة
  أدرج يـوم : الأربعاء, 11 آذار/مارس 2020 15:13     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 5 مرة   شارك

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