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انطلاق محاكمة المدير العام الأسبق للأمن الوطني عبد الغني هامل وأبنائه بمحكمة سيدي أمحمد

  أدرج يـوم : الأربعاء, 11 آذار/مارس 2020 13:45     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 11 مرات
انطلاق محاكمة المدير العام الأسبق للأمن الوطني عبد الغني هامل وأبنائه بمحكمة سيدي أمحمد

الجزائر - انطلقت اليوم الأربعاء بمحكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة , جلسة محاكمة المدير العام الأسبق للأمن الوطني عبد الغني هامل وأبنائه.

ويتابع عبد الغني هامل بعدة تهم ذات صلة بملفات فساد أبرزها "تبييض الاموال" و"الثراء غير المشروع" و"استغلال النفوذ" وكذا  "الحصول على أوعية عقارية بطرق غير مشروعة".

وكانت ذات المحكمة أجلت في جلستها المنعقدة بتاريخ 19 فبراير الفارط هذه القضية بطلب من هيئة دفاع المتهمين بغية تمكينها من الاطلاع على بعض الوثائق.

و يوجد من بين الشهود الوزير الاول الاسبق عبد المالك سلال الى جانب عدة وزراء و ولاة سابقين.

للإشارة فقد مثل عبد الغاني هامل في ماي 2019 أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد الذي استمع اليه أيضا في قضية محاولة ادخال 701 كلغ من الكوكايين من ميناء وهران.

وكان قاضي التحقيق لدى نفس المحكمة أودع في الخامس من يوليو الماضي المدير العام الاسبق للأمن الوطني واثنين من أولاده الحبس المؤقت بسجن الحراش (الجزائر) فيما وضعت زوجته وابنته تحت الرقابة القضائية.

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انطلاق محاكمة المدير العام الأسبق للأمن الوطني عبد الغني هامل وأبنائه بمحكمة سيدي أمحمد
  أدرج يـوم : الأربعاء, 11 آذار/مارس 2020 13:45     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 11 مرة   شارك

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