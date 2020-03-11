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سنة حبسا منها ستة أشهر غير نافذة ضد كريم طابو

  أدرج يـوم : الأربعاء, 11 آذار/مارس 2020 12:27     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 11 مرات
سنة حبسا منها ستة أشهر غير نافذة ضد كريم طابو

الجزائر - قضت محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة الأربعاء بسنة حبسا منها ستة أشهر غير نافذة في حق الناشط السياسي كريم طابو بتهمة المساس بالوحدة الوطنية.

وبعد جلسة محاكمته التي جرت بداية مارس الجاري قضت المحكمة بسنة حبسا منها ستة أشهر غير نافذة مع دفع غرامة مالية تقدر ب50 الف دينار جزائري.

وتوبع كريم طابو بتهمة "المساس بالوحدة الوطنية" مع تبرئته من تهمة "الاضرار بالدفاع الوطني".

ومن المنتظر أن يغادر الناطق الرسمي لحزب الاتحاد الديمقراطي والاجتماعي (غير معتمد) كريم طابو في 26 من الشهر الجاري سجن القليعة (ولاية تيبازة) الذي يقبع به منذ نهاية سبتمبر الماضي بعد إيداعه رهن الحبس المؤقت.

وكان وكيل الجمهورية التمس خلال مرافعته في جلسة المحاكمة أربع سنوات حبسا نافذا و200 الف دينار جزائري غرامة في حق كريم طابو.

آخر تعديل على الأربعاء, 11 آذار/مارس 2020 13:08
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سنة حبسا منها ستة أشهر غير نافذة ضد كريم طابو
  أدرج يـوم : الأربعاء, 11 آذار/مارس 2020 12:27     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 11 مرة   شارك

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