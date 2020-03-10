موفدا من قبل رئيس الجمهورية: السيد بوقدوم يستقبل من طرف الرئيس الموريتاني

الجزائر - استقبل وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم، يوم الثلاثاء بنواقشوط، من قبل الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، حيث سلمه رسالة خطية من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مثلما أفاد به بيان للوزارة.

و جاء في البيان: "موفدا من طرف رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون لدى نظيره الموريتاني، استقبل اليوم بنواقشوط وزير الشؤون الخارجية السيد صبري بوقدوم من طرف السيد محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية حيث سلم السيد الوزير للرئيس الموريتاني رسالة خطية من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون".

و كان هذا اللقاء "فرصة لتأكيد البلدين على تمسكهما بعلاقات الأخوة و التعاون التي تربطهما و تجديد عزمهما الثابت على المضي قدما في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري والثقافي بين الجزائر وموريتانيا''.

كما تم، خلال هذا اللقاء، التأكيد أيضا على "رغبة البلدين في مواصلة و تعزيز سنة التشاور السياسي بينهما حول القضايا الإقليمية و الدولية ذات الاهتمام المشترك"، يتابع البيان.

و خلال زيارته إلى نواقشوط، استقبل السيد بوقدوم أيضا من طرف الوزير الأول الموريتاني، السيد الشيخ ولد سيدي يـا، كما أجرى محادثات مع نظيره الموريتاني السيد إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وفق المصدر ذاته.