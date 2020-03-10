سيتم التكفل الفوري بالاحتياجات ذات الأولية بمناطق الظل عبر الوطن

بسكرة - أكد وزير الداخلية و الجماعات المحلية، كمال بلجود، بعد ظهر اليوم الثلاثاء ببسكرة أنه "سيتم التكفل الفوري بالاحتياجات ذات الأولوية لسكان مناطق الظل عبر الوطن".

و أوضح الوزير خلال اطلاعه ببلدية أورلال على عرض حول المشاريع المبرمجة للتكفل باحتياجات سكان مناطق الظل عبر ولاية بسكرة و ذلك في إطار زيارة عمل وتفقد قام بها إلى هذه الولاية رفقة المديرين العامين لكل من الأمن الوطني أونيسي خليفة و الحماية المدنية العقيد بوعلام بوغلاف، أنه تم إجراء عملية إحصاء لمناطق الظل عبر الوطن بالتنسيق مع الولاة وتم إسداء تعليمات تقضي بحصر الاحتياجات الأساسية لسكان هذه المناطق.

وأضاف أن هذه المجهودات تندرج ضمن برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون لترقية الأوضاع المعيشية لمواطني هذه المناطق، مشددا أن النتائج الأولية لهذه المشاريع "يجب أن تظهر خلال فترة لا تتعدى أربعة (4) أشهر من الآن كأقصى تقدير" على أن يتم مرافقة إنجاز المشاريع المدرجة في هذا الإطار بالإمكانات المالية اللازمة.

واكد وزير الداخلية أن المسؤولين المعنيين مدعوين إلى "متابعة المشاريع التي سيتم إنجازها عبر هذه المناطق عن كثب لاسيما تلك التي تتعلق بالربط بشبكات توزيع المياه الصالحة للشرب و الصرف الصحي و الكهرباء و الغاز الطبيعي و إنجاز الطرقات لفك العزلة عن السكان".

وأشرف السيد بلجود خلال هذه الزيارة على إعطاء إشارة انطلاق أشغال مشروع إنجاز طريق بلدي على مسافة 11 كلم بمنطقة "الشقة" ببلدية أوماش بهدف فك العزلة عن 1338 نسمة تقطن بهذه المنطقة.

كما قام الوزير بتدشين مقري أمن دائرتي أورلال و أوماش قبل أن يدشن كذلك بمدينة بسكرة مقر جديد للمديرية الولائية للحماية المدنية و الوحدة الرئيسية الجديدة لذات السلك النظامي بالإضافة إلى معاينته مقر المركز الطبي الاجتماعي لمستخدمي الجماعات المحلية.