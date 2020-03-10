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زغماتي: القضاء بحاجة الى الاستنارة بمنظومة القيم والاخلاق

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 10 آذار/مارس 2020 18:54     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 19 مرات
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الجزائر - أكد وزير العدل حافظ الاختام، بلقاسم زغماتي يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة أن القضاء بحاجة سيما في المرحلة الحالية للاستنارة بمنظومة القيم والأخلاق.

وخلال اشرافه على حفل تكريم أقيم على شرف 142 قاضيا من المحكمة العليا المحالين على التقاعد، قال الوزير بأن "القضاء أحوج، لاسيما في وقت المخاض الذي يعرفه مجتمعنا، للاستنارة بمنظومة القيم و الأخلاقيات ليطمئن الأفراد من أحكامه ويقتنع بها".

واعتبر الوزير في هذا السياق أنه "مهما تطور المجتمع في اقتصاده وسياسته وثقافته، تبقى القيم هي المنارة التي يهتدي بها والشعلة التي ينير بها دربه والبوصلة التي تضمن طريق إدراك الهدف".

وبعد أن ذكر بكل ما قام به هؤلاء القضاة طيلة مشوارهم المهني "لتكريس قيم النزاهة والاستقامة" أكد وزير العدل أن "القضاة اليوم بحاجة إلى أن تنقل لهم هذه القيم" ليكونوا- كما قال-" خير خلف لخير سلف".

وثمن الوزير بالمناسبة كل المجهودات التي بذلوها لإقامة "عدالة الحقوق والحريات، عدالة حقوق الإنسان وعدالة تحمي المجتمع وتؤسس لدعائم السلم والطمأنينة فيه".

و حضر حفل التكريم الوزير المستشار للاتصال الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية، بلعيد محند أوسعيد.

آخر تعديل على الثلاثاء, 10 آذار/مارس 2020 18:54
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زغماتي: القضاء بحاجة الى الاستنارة بمنظومة القيم والاخلاق
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 10 آذار/مارس 2020 18:54     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 19 مرة   شارك

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زغماتي: القضاء بحاجة الى الاستنارة بمنظومة القيم والاخلاق

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