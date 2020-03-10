المجلس الشعبي الوطني يؤجل انتخاب ممثله بالمجلس الدستوري الى وقت لاحق

الجزائر - قرر مكتب المجلس الشعبي الوطني اليوم الثلاثاء تأجيل الجلسة العلنية المخصصة لانتخاب نائب لعضوية المجلس الدستوري، حسبما أفاد به بيان لذات الهيئة.

وجاء ذلك بعد اجتماع المكتب برئاسة رئيس المجلس الشعبي الوطني سليمان شنين حيث قرر تأجيل الجلسة العلنية المخصصة لانتخاب نائب لعضوية المجلس الدستوري والتي كان مقرر عقدها يوم غد الأربعاء إلى وقت لاحق حيث سيحدد بالتشاور مع رؤساء المجموعات البرلمانية، كما أوضح ذات البيان.