وجاء ذلك بعد اجتماع المكتب برئاسة رئيس المجلس الشعبي الوطني سليمان شنين حيث قرر تأجيل الجلسة العلنية المخصصة لانتخاب نائب لعضوية المجلس الدستوري والتي كان مقرر عقدها يوم غد الأربعاء إلى وقت لاحق حيث سيحدد بالتشاور مع رؤساء المجموعات البرلمانية، كما أوضح ذات البيان.
المجلس الشعبي الوطني يؤجل انتخاب ممثله بالمجلس الدستوري الى وقت لاحق
أدرج يـوم : الثلاثاء, 10 آذار/مارس 2020 18:21 الفئـة : الجـزائـر قراءة : 12 مرات
الجزائر - قرر مكتب المجلس الشعبي الوطني اليوم الثلاثاء تأجيل الجلسة العلنية المخصصة لانتخاب نائب لعضوية المجلس الدستوري، حسبما أفاد به بيان لذات الهيئة.
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