تأجيل انتخاب ممثل مجلس الأمة بالمجلس الدستوري إلى يوم الاربعاء 18 مارس الجاري

الجزائر - قرر مكتب مجلس الأمة في اجتماع له يوم الثلاثاء برئاسة، صالح قوجيل ،رئيس المجلس بالنيابة، تأجيل الجلسة العامة المخصصة لانتخاب ممثله بالمجلس الدستوري إلى يوم الأربعاء 18 مارس الجاري، حسبما أفاد به بيان للمجلس.

وجاء في البيان أن رئيس المجلس بالنيابة " ترأس اليوم الثلاثاء اجتماعا لمكتب المجلس خصص لتدارس عملية انتخاب عضو المجلس الدستوري بعنوان مجلس الامة، دراسة وضعية الأسئلة الشفوية والكتابية المحالة على المكتب، وكذا اعلان حالة شغور مقعد بمجلس الامة ".

اما بخصوص انتخاب ممثل مجلس الامة في المجلس الدستوري، فقد تقرر "ارجاء الجلسة العامة التي كانت مخصصة لهذا الغرض، الى يوم الاربعاء 18 مارس الجاري مع التأكيد على ضرورة مراعاة احكام المادتين 183 و184 من الدستور والمادة 108 من النظام الداخلي لمجلس الامة".

وفي ما يتعلق بالأسئلة الشفوية والكتابية المودعة لديه فقد قرر المكتب احالة ثمانية (8) اسئلة شفوية وسؤالين (2) كتابين على الحكومة لاستيفائها الشروط القانونية المطلوبة.

كما اعلن مكتب المجلس المجتمع اليوم شغور مقعد السيد الطيب فرحات حميدة عضو مجلس الامة عن الثلث الرئاسي بسبب الوفاة .

وقد سبق اجتماع المكتب جلسة تشاورية للسيد رئيس المجلس بالنيابة مع السادة رؤساء المجموعات البرلمانية ، يضيف نفس البيان.