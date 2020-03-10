نائب رئيس مجلس الأمة يستقبل مشاركين أفارقة في الملتقى الدولي للحساسية والربو

الجزائر - شكل واقع التكفل الصحي بمرضى الحساسية والربو في إفريقيا محور اللقاء الذي جمع، اليوم الثلاثاء، مليك خذيري نائب رئيس مجلس الأمة بأساتذة أفارقة في هذين الاختصاصين.

وأفاد بيان للغرفة العليا للبرلمان أنه و "بتكليف من رئيس مجلس الأمة بالنيابة صالح قوجيل، استقبل مليك خذيري نائب رئيس مجلس الأمة و بحضور أحمد بوزيان، رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية و العمل و التضامن الوطني بمقر المجلس، مجموعة من أساتذة الطب الأفارقة المشاركين في الملتقى الدولي حول التكفل بمرضى الربو و الحساسية المنظم ببلادنا".

وقد شكل هذا اللقاء "سانحة لإحاطة الجانب الجزائري بواقع التكفل الصحي في دول إفريقيا، خاصة بمرضى الحساسية و الربو و آمالهم في كسب التجارب و الخبرات الجزائرية في هذا المجال"، خاصة صناعة الأدوية المعالجة لهذين المرضين.

كما سمح أيضا -يضيف البيان- بالتطرق إلى "سبل ترقية التعاون بين الجزائر و البلدان الإفريقية والارتقاء بها إلى المستويات المنشودة في جميع الميادين، خاصة قطاع الصحة".