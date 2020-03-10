نائب رئيس مجلس الأمة يستقبل مشاركين أفارقة في الملتقى الدولي للحساسية والربو

وأفاد بيان للغرفة العليا للبرلمان أنه و "بتكليف من رئيس مجلس الأمة بالنيابة صالح قوجيل، استقبل مليك خذيري نائب رئيس مجلس الأمة و بحضور أحمد بوزيان، رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية و العمل و التضامن الوطني بمقر المجلس، مجموعة من أساتذة الطب الأفارقة المشاركين في الملتقى الدولي حول التكفل بمرضى الربو و الحساسية المنظم ببلادنا".
وقد شكل هذا اللقاء "سانحة لإحاطة الجانب الجزائري بواقع التكفل الصحي في دول إفريقيا، خاصة بمرضى الحساسية و الربو و آمالهم في كسب التجارب و الخبرات الجزائرية في هذا المجال"، خاصة صناعة الأدوية المعالجة لهذين المرضين.
كما سمح أيضا -يضيف البيان- بالتطرق إلى "سبل ترقية التعاون بين الجزائر و البلدان الإفريقية والارتقاء بها إلى المستويات المنشودة في جميع الميادين، خاصة قطاع الصحة".